Ставка пошла

Сегодня совет директоров ЦБ впервые с конца 2018 года повысил ключевую ставку — на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых. В силу быстрого восстановления спроса и повышенного инфляционного давления регулятор вновь ужесточил сигнал о своих дальнейших действиях — отметив, что продолжит возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике (ДКП). Теперь ЦБ допускает дальнейшее повышение ключевой ставки уже на ближайших заседаниях.

В преддверии заседания совета директоров мнения аналитиков разделились: одни ожидали, что ЦБ в пятый раз подряд оставит ключевую ставку на уровне 4,25%, другие — что она будет повышена до 4,5% годовых. Банк России выбрал второй вариант, и это первое повышение ставки с конца 2018 года. Напомним, о завершении цикла мягкой денежно-кредитной политики ЦБ сигнализировал на прошлом заседании совета директоров 12 февраля.

В сообщении ЦБ, поясняющем сегодняшнее решение, отмечается, что сейчас уровень инфляции превышает прогнозные значения — в феврале годовой темп прироста потребительских цен ускорился до 5,7% против 5,2% месяцем ранее, а к 15 марта — до 5,8%.

«Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, находятся значимо выше 4% в годовом выражении»,— отмечает ЦБ.

Это, по мнению Банка России, является отражением устойчивого восстановления внутреннего спроса, влияние которого на инфляцию усиливается еще и ограничениям на поездки за рубеж — сэкономленные на путешествиях средства россияне частично перенаправляют на потребление товаров и услуг внутри страны. Пока дополнительное повышательное давление на цены еще могут оказывать временные затруднения в производственных и логистических цепочках.

Эти факторы наряду с повышенным инфляционным давлением, отмечает ЦБ, вызывают необходимость вернуться к нейтральной ДКП. Основания для такого возвращения ЦБ видит и в других странах — в силу более быстрого, чем ожидалось, восстановления и «исчерпания необходимости проведения беспрецедентно стимулирующей политики в развитых экономиках возможно более раннее начало нормализации денежно-кредитной политики центральными банками этих стран».

Темпы восстановления российской экономики также оказались выше ожидавшихся — все больше предприятий возвращается к уровню производства, который был до начала пандемии, а снятие ограничений поддерживает восстановление розничной торговли и сферы услуг.

В течение этого года и в дальнейшем, полагают в ЦБ, поддержку росту экономики России будет оказывать «улучшение перспектив восстановления мировой экономики в условиях дополнительных мер бюджетной поддержки в отдельных странах, что ускорит рост спроса на товары российского экспорта». В среднесрочной перспективе влиять на траекторию экономического роста будут и темпы вакцинации — как в России, так и в мире.

Темпы и сроки возврата к нейтральной ДКП Центробанк будет определять с учетом фактической и ожидаемой инфляции относительно целевых 4%, а также рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции финансовых рынков на них. При этом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров — следующее состоится 23 апреля.

Евгения Крючкова