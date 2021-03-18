Путин о словах Байдена: кто как обзывается, тот так и называется

Владимир Путин прокомментировал интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC News, в котором тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли президента России «убийцей».

«Кто как обзывается, тот так и называется»,— сказал господин Путин.

Во время видеоконференции с общественностью Крыма и Севастополя президента спросили, что он думает о словах господина Байдена. Владимир Путин ответил: «Что касается заявления моего американского коллеги. Мы действительно, как он сказал, с ним лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: "Будьте здоровы". Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии и без шуток. Это первое. Второе, если говорить пошире по этой теме, то вот что хотелось бы сказать. В истории каждого народа, каждого государства, много очень тяжелых, очень драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя. Потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем сами дышим. И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе когда спорили, мы говорили так: кто как обзывается, тот так и называется».

Владимир Путин отметил, что Москва намерена сотрудничать с Вашингтоном на своих условиях. «Знаю, что США, руководство США в целом настроено иметь с нами определенные отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для самих США, и на их условиях. Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди, у нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя. И им придется с этим считаться»,— заявил он.

16 марта Джо Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы США в 2020 году, а также заявил, что считает президента РФ Владимира Путина «убийцей», и пообещал, что тот «заплатит». До этого о попытках Москвы вмешаться в выборы для помощи Дональду Трампу путем дискредитации Джо Байдена сообщила разведка США. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что ответные меры на действия России США примут в ближайшее время.

После заявлений президента США МИД РФ сообщил, что отзывает посла в Вашингтоне для консультаций. Анатолий Антонов вылетит в Москву в субботу, 20 марта. Представитель Госдепартамента США Джалина Портер отказалась комментировать возможность отзыва своего посла в России Джона Салливана для консультаций в ответ. Вице-спикер Совфеда предупредил о возможности более серьезных ответных мер. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «очень плохими» слова президента США.

О реакции России на заявления США — в материале “Ъ” «Империя не зла, а очень зла».