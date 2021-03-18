Совет федерации усилился по дипломатической линии Один выходец из МИДа стал вице-спикером, другой возглавил международный комитет

В руководстве Совета федерации в среду произошли перестановки по линии внешней политики: профильного вице-спикера Ильяса Умаханова сменил глава комитета по международным делам Константин Косачев, а на его место пришел бывший заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин. В Совфеде и Госдуме перестановки называют обычной ротацией, а эксперт напоминает, что внешнеполитические полномочия верхней палаты весьма ограничены.

На пленарном заседании 17 марта Совет федерации единогласно одобрил назначение сенатора от Дагестана Ильяса Умаханова спецпредставителем палаты по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу (она пройдет в мае 2022 года в России под эгидой ООН). В связи с этим по предложению председателя Совфеда Валентины Матвиенко господин Умаханов был освобожден от должности вице-спикера, которую занимал с 2010 года. «Работа спецпредставителем потребует полного погружения 24 часа в сутки»,— пояснила госпожа Матвиенко. На его место она предложила назначить главу комитета по международным делам, сенатора от Марий Эл Константина Косачева — «ученика», которого господин Умаханов лично «шлифовал». Сенаторы проголосовали за его кандидатуру также единогласно.

Напомним, в прошлом кадровый дипломат Константин Косачев пришел в Совфед в 2014 году и сразу возглавил комитет по международным делам. До этого он четырежды избирался депутатом Госдумы от «Единой России», где с 2003 по 2011 год тоже был председателем международного комитета. В 2012–2014 годах господин Косачев руководил Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественников за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

Вслед за повышением господина Косачева сенаторы также единогласно утвердили на его место экс-посла России в Великобритании и бывшего заместителя министра иностранных дел Григория Карасина. В 2019 году он был освобожден от дипломатической должности в связи с достижением 70-летнего возраста и назначен сенатором от Сахалинской области. В Совфеде господин Карасин занимал пост первого зампреда комитета по науке, образованию и культуре.

Константин Косачев пояснил “Ъ”, что круг его новых полномочий пока не определен (Ильяс Умаханов координировал работу комитетов по международным делам и по науке, образованию и культуре).

По его словам, «ротация — это совершенно естественная история, которую не стоит драматизировать»: «Для меня это решение было неожиданным, но я признаю его логичность и подчиняюсь, поскольку оно принято в интересах усиления Совета федерации и его государственной миссии».

Назначение Григория Карасина главой комитета по международным делам господин Косачев назвал «коллективным решением», в котором «нет глубокого геополитического смысла». Напомним, в последние годы господин Карасин отвечал за отношения со странами СНГ и в том числе курировал наиболее сложные украинское и грузинское направления.

«Отрадно, что в сенате есть элемент ротации,— сказал “Ъ” член комитета Совфеда по международным делам Вадим Деньгин.— Косачев давно занимается международной деятельностью, он помоложе Умаханова». Григория Карасина сенатор назвал «большим профессионалом с серьезным бэкграундом», которого большинство коллег посчитало лучшим кандидатом на пост нового председателя комитета.

«Они отлично ладят, и Карасин очень кстати пришелся к комитету»,— добавил господин Деньгин.

В профильном комитете Госдумы эти перестановки тоже расценивают как «ротацию, в которой нет ничего сверхъестественного». «Фигура непосредственного выходца из МИДа будет способствовать выполнению задачи по укреплению взаимодействия между парламентскими структурами и Министерством иностранных дел»,— прокомментировал “Ъ” назначение Григория Карасина первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков.

Президент Центра политических технологий Борис Макаренко призвал “Ъ” не преувеличивать значимость состоявшихся перестановок: «Сейчас Совет федерации как палата парламента весьма ограничен в полномочиях, особенно в том, что касается внешней политики. У нас ее вершит исполнительная власть». По словам эксперта, теоретически кресло главы профильного комитета может быть даже весомее должности вице-спикера: «Но поскольку наша система стала иерархически-бюрократической, никакой разницы нет».

Андрей Прах, Ксения Веретенникова