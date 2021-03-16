Госдума приняла закон о штрафах за продажу гаджетов без предустановленного российского ПО

В третьем, окончательном, чтении Госдума приняла законопроект, предусматривающий штрафы для должностных лиц и компаний за продажу ими гаджетов без предустановленного на них российского программного обеспечения (ПО). Должностным лицам грозит от 30 до 50 тыс. руб., компаниям — от 50 тыс. до 200 тыс. руб.

Поправки внесены в статью 14.8 КоАП РФ. Конкретные перечни устройств и ПО, а также порядок предустановки должно будет определять правительство.

В конце 2019 года был принят закон об обязательной предустановке отечественного ПО на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и Smart-TV. Он должен был вступить в силу 1 июля 2020 года, но сроки сдвинули — на 1 апреля 2021 года. Тогда же было принято решение о том, что предустанавливаемое ПО может быть произведено не только в России, но и в других странах ЕАЭС — Беларуси, Казахстане, Армении или Киргизии.

О программах для предустановки на смартфоны в материале — “Ъ” «Поступил приложный сигнал».