Уловное наказание

Для поставок рыбы с Дальнего Востока в центр страны федеральный бюджет мог бы выделить субсидии на порожнюю перегонку рефрижераторов в обратном направлении, предложили операторы подвижного состава. Эта идея уже поддержана Росрыболовством. Размер компенсаций оценивается до 400 млн руб., что позволит перевезти до 100 тыс. тонн рыбы, скопившейся на Дальнем Востоке из-за закрытия китайского рынка. Рыбаки считают, что всю выгоду от меры получат перевозчики.

Ассоциация организаций продуктового сектора (АСОРПС; объединяет операторов и владельцев рефрижераторного подвижного состава) предложила компенсировать порожнюю перегонку вагонов из центра РФ на Дальний Восток при условии обратной поставки рыбной продукции. Вопрос обсуждался на совещании у главы Росрыболовства Ильи Шестакова на прошлой неделе, рассказали “Ъ” в АСОРПС. По оценкам президента ассоциации Михаила Синева, это позволит поставить на внутренний рынок дополнительно до 100 тыс. тонн рыбы, скопившейся из-за закрытия китайского рынка в конце 2020 года. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев говорит, что на Дальнем Востоке скопилось около 80–90 тыс. тонн рыбной продукции.

Как поясняет господин Синев, перегонка пустых вагонов из Центральной России на Дальний Восток обходится в 200 тыс. руб. за контейнер, и операторы не могут себе позволить таких расходов. По его словам, после закрытия китайского рынка рыбопромышленники стали заявлять большие объемы на внутренний рынок, что привело к дисбалансу в логистике. Если раньше в центр условно приезжало 100 вагонов с Дальнего Востока и обратно отправлялось столько же с грузом, то сегодня число рефрижераторов с рыбой выросло, а товара для загрузки всех вагонов на обратный путь нет, рассказывает Михаил Синев. По подсчетам АСОРПС, для перегонки одного порожнего рефрижераторного контейнера может потребоваться 114,5 тыс. руб. компенсации, а для перевозки 100 тыс. тонн рыбной продукции — до 400 млн руб.

В Росрыболовстве сообщили “Ъ”, что поддерживают идею субсидирования обратного порожнего перегона рефрижераторов, доставляющих рыбную продукцию с Дальнего Востока. Там считают, что это позволит обеспечить загрузку перерабатывающих предприятий Центральной России.

В ОАО РЖД подтвердили факт обсуждения субсидии на возврат порожних рефрижераторных вагонов и контейнеров, подчеркнув, что речь идет не о скидке к тарифу, а о субсидировании перевозок государством. В монополии добавили, что доля транспортной составляющей в цене рыбы при поставках в центр РФ с учетом предоставления рефрижераторного подвижного состава собственником и терминально-экспедиторских услуг не превышает 7,5% при неизменном тарифе за использование инфраструктуры железнодорожного транспорта, на который в стоимости 1 кг продукции в среднем приходится 2,5%. Таким образом, уровень транспортных затрат не определяющий фактор в итоговой цене рыбы и рыбной продукции, подчеркнули в ОАО РЖД.

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак сомневается, что компенсация порожнего пробега рефрижераторного парка позитивно отразиться на поставах рыбной продукции на внутренний рынок и ценах для населения. По его словам, субсидия никак не повлияет на стоимость перевозки рыбы, а средства «осядут» у операторов подвижного состава. Председатель Рыбного союза Александр Панин говорит, что в центре РФ нет недостатка в рыбном сырье. Источник “Ъ” в отрасли добавляет, что дополнительные объемы, которые поступят с Дальнего Востока, можно переработать, но могут возникнуть проблемы со сбытом готовой продукции.

Герман Зверев также категорически не поддерживает предложение АСОРПС. По его словам, для получения субсидирования операторы могут заявить самую высокую планку тарифа — летний тариф, который применяется для перевозки красной рыбы. Это никак не поможет стимулировать спрос на внутреннем рынке и не снизит риски рыбопромышленников и оптовых компаний, от которых зависят цены на рыбную продукцию, подчеркивает он. В ВАРПЭ считают, что более эффективной мерой для борьбы с избытком рыбы на Дальнем Востоке станет механизм государственных интервенций по аналогии с теми, что существуют на зерновом рынке.

Алексей Полухин, Наталья Скорлыгина