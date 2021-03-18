Империя не зла, а очень зла

В российско-американских отношениях в среду разразился беспрецедентный скандал: после громкого интервью президента США Джо Байдена в Москву из Вашингтона был вызван для консультаций российский посол Анатолий Антонов. Решение было принято после того, как президент Байден в эфире телеканала ABC после некоторого замешательства произнес, что «считает» российского лидера Владимира Путина «убийцей» и пригрозил, что Москва «заплатит за вмешательство» в президентские выборы 2020 года. Заявлению, которое обвалило курс рубля и российский рынок акций в связи с угрозой новых санкций, предшествовало обнародование доклада разведки США, обвинившей РФ в попытке помочь Дональду Трампу выиграть прошлогодние выборы путем дискредитации Джо Байдена. Теперь в Москве намерены «проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США».

«Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в сто дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень. Для нас же главное — определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик»,— заявила в среду вечером официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что в связи с этим на консультации в Москву вызван посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Цель — «проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США». Обсуждение будет межведомственным — беседы с господином Антоновым проведут представители не только МИД России, но и других профильных ведомств.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Столь неожиданное решение стало реакцией на целый ряд новостей, пришедших из Вашингтона в среду. Так, телеканал ABC распространил на своем сайте отрывки из нового интервью Джо Байдена. Оно касалось многих внутренних и международных проблем — от борьбы с пандемией до проблемных отношений с Саудовской Аравией и остающейся неясной перспективы вывода контингента США из Афганистана. Однако именно российская часть стала самой скандальной.

Отвечая на вопросы ведущего Джорджа Стефанопулоса, господин Байден по радикализму обвинений в адрес высшего руководства России обошел всех своих предшественников в Белом доме, подтвердив, что считает Владимира Путина «убийцей». Активную роль в этом признании, ставшем новой точкой отсчета в российско-американских отношениях, сыграл сам интервьюер, задавший главе Белого дома наводящий вопрос: «Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?» Взорвавший ход беседы вопрос всплыл неожиданно, поскольку сам господин Стефанопулос никак не объяснил, в совершении какого именно убийства или убийств можно было бы обвинить Владимира Путина.

Тем не менее немного замявшийся Джо Байден, ни разу не произнеся слово «убийца», после секундной паузы, ответил утвердительно: «Ммм… хмм... Я считаю».

Предыдущий вопрос касался предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2020 года. Эта тема всплыла после того, как за несколько часов до интервью Джо Байдена телеканалу ABC аппарат директора национальной разведки США распространил доклад о попытке Москвы помочь Дональду Трампу переизбраться на второй срок на прошлогодних выборах. Когда ведущий Стефанопулос спросил об этом президента, Джо Байден сообщил: он, оказывается, поднимал этот вопрос еще в ходе своего первого телефонного разговора с Владимиром Путиным, состоявшегося в январе. «Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: “Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы”,— сообщил Джо Байден, добавив: — Он за это заплатит». Однако глава Белого дома не уточнил, каким может быть наказание России.

Чтобы картина отношений с Россией не выглядела окончательным разрывом, исключающим любое взаимодействие, господин Байден напомнил: «У нас есть сферы, где наши интересы совпадают. Поэтому я продлил ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.— “Ъ”)». По его словам, это решение было принято «в интересах человечества», чтобы Россия и США «снизили вероятность обмена ядерными ударами».

Причем Вашингтон пошел на этот шаг, несмотря на существовавшие уже на тот момент в новой администрации Белого дома подозрения, что Россия пыталась не допустить избрания Джо Байдена новым президентом США.

Неожиданно о подготовке своих санкций — в связи с обвинениями в адрес России в использовании химоружия, возникшими по причине «дела Навального», заявило в среду Министерство торговли США. «Санкции министерства могут быть введены в развитие решений, принятых 2 марта этого года в соответствии с Законом о химическом и бактериологическом оружии 1991 года. Они затрагивают оборонную сферу и технологии двойного назначения. Однако эта сфера и так давно находится под жесткими ограничениями. Поэтому новые санкции большой погоды не сделают»,— пояснил “Ъ” программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Между тем, как уверяют информационные агентства Bloomberg и Reuters, ссылаясь на свои источники, новые санкции — за вмешательство в американские выборы — будут введены на следующей неделе и затронут российское руководство. В обнародованном перед интервью Джо Байдена докладе разведки США говорится: «Мы считаем, что президент Путин и российское государство утвердили и провели кампанию по влиянию на выборы 2020 года. Целью этой кампании была дискредитация президента Байдена и Демократической партии, поддержка бывшего президента Трампа, подрыв общественного доверия к выборному процессу и обострение социально-политического раскола в США».

Авторы доклада пришли к выводу, что непосредственной кибератаки на инфраструктуру США со стороны Москвы не было. При этом они отметили, что делают утверждения «с высокой степенью вероятности».

Еще одной примечательной особенностью доклада стал вывод о том, что помимо России на стороне проигравшего выборы Дональда Трампа выступали и другие внешние силы: Иран, Венесуэла, Куба и даже движение «Хезболла».

Все они якобы пытались дискредитировать Джо Байдена и не допустить его избрания президентом. Однако в списке внешних игроков, рассчитывавших повлиять на ход выборов, отсутствует Китай, в ходе избирательной гонки не скрывавший негативного отношения к Дональду Трампу.

«Обращает на себя внимание, что доклад разведки США, приписывающий Москве попытки повлиять на исход выборов 2020 года, появился после того, как предыдущая администрация заявила о том, что никакого серьезного вмешательства в выборы со стороны России не было. Таким образом, тема “руки Москвы” становится предметом продолжающегося внутриамериканского спора, в котором президент Байден пытается дезавуировать позицию своего предшественника»,— пояснил “Ъ” гендиректор РСМД Андрей Кортунов.

По словам эксперта, эта история имеет скорее политический, чем правовой контекст, поскольку какая-либо доказательная база предполагаемого российского вмешательства в выборы 2020 года в докладе разведки США отсутствует. «Любое вмешательство предполагает целенаправленное использование тех или иных приемов и технологий для адресного воздействия на определенную целевую аудиторию. К примеру, такими инструментами могут стать фейковые аккаунты, рассылающие сообщения ботов. Однако те или иные статьи или заявления, в которых высказываются аргументы за или против Дональда Трампа или Джо Байдена, никак не подпадают под категорию вмешательства»,— продолжил Андрей Кортунов.

По словам эксперта, попадание России в один список с Ираном, ливанским движением «Хезболла», Кубой и Венесуэлой, в то время как в перечне внешних сил, пытавшихся повлиять на исход выборов, отсутствует сегодняшний главный противник США — Китай, делает его еще более недостоверным.

«По сути, вывод о вмешательстве Москвы в выборы-2020 имеет две цели: еще больше дискредитировать Дональда Трампа, которому якобы помогала Россия, и подготовить почву для введения новых санкций»,— резюмировал эксперт.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в разговоре с “Ъ” сделал особый упор на том, что администрация Байдена говорит именно о российском, а не о китайском вмешательстве в выборы 2020 года. По мнению эксперта, такая позиция обусловлена борьбой между демократами и республиканцами, пытающимися использовать против оппонентов тему внешнего фактора. «До своего ухода с поста президента Дональд Трамп пытался получить от разведки доклад о вмешательстве в выборы 2020 года, рассчитывая, что в нем будет идти речь о попытках повлиять на их исход со стороны Пекина. Это дало бы ему дополнительный аргумент для давления на Китай,— отметил Владимир Васильев.— Однако новой администрации в Белом доме сегодня невыгодно педалировать тему китайского вмешательства, потому что тогда получится, что выступавший против Дональда Трампа Пекин помог Джо Байдену выиграть выборы».

Сергей Строкань