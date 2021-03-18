Мишустин поручил легализовать гостевые дома

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по регулированию деятельности гостевых домов в стране до 1 июля 2021 года. Об этом сообщается в перечне поручений премьера по итогам рабочей поездки в Республику Алтай.

«В России планируется урегулировать деятельность гостевых домов… Задача поставлена Ростуризму, Минэкономразвития, Минфину и Роспотребнадзору. Срок исполнения поручения — 1 июля. Как ожидается, это позволит легализовать использование строений, расположенных на землях индивидуального жилищного строительства, в качестве гостиниц»,— отмечается в сообщении правительства.

Напомним, 1 октября 2019 года в силу вступили поправки к Жилищному кодексу (закон о хостелах), запрещающие работу средств размещения в жилых помещениях. Из-за них формат гостевых домов оказался вне правового поля.

В декабре «Опора России» обратилась к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой ускорить подготовку отзыва на законопроект, который определяет статус и вводит понятие туристического жилья, предоставляемого в краткосрочную аренду. Объем предложения на краткосрочную аренду вырос из-за «закона о хостелах», поясняли там.

Подробности — в материале “Ъ” «Туристов расселяют посуточно».