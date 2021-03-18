Чемезов сменит Сердюкова во главе совета директоров ОАК

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» возглавит совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщила пресс-служба «Ростеха». Госкорпорация подтвердила планы создать единый центр самолетостроения, в котором будут объединены конструкторские бюро МиГ, «Сухого», «Туполева», «Ильюшина» и «Иркута». Сейчас совет директоров ОАК возглавляет бывший министр обороны Анатолий Сердюков.

«С учетом важности задачи я принял решение взять вопрос корпоративных реформ под личный контроль и возглавить совет директоров ОАК»,— приводит «Интерфакс» слова господина Чемезова, распространенные пресс-службой госкорпорации.

В центр самолетостроения ОНК войдут «Сухой» и МиГ, а управлять «Туполевым», «Ильюшиным» и «Иркутом» он будет на правах управляющей организации. Конструкторский центр и управляющая организация будут базироваться в Москве. Бренды «Сухой» и МиГ останутся, уточнил агентству представитель «Ростеха».

Ранее РБК со ссылкой на источник в отрасли сообщал, что в рамках объединения планируется сократить управляющий персонал с 5 тыс. примерно до 500 человек. Пресс-служба «Ростеха» сообщила изданию, что кадровая оптимизация не затронет конструкторский блок.

Объединение «Сухого» и МиГа позволит сэкономить до 130 млрд руб., сказал гендиректор ОАК Юрий Слюсарь. «Совокупный оптимизационный эффект от проводимых преобразований должен составить до 130 млрд руб.»,— приводит ТАСС его слова.

Идею объединить МиГ и «Сухой» при условии сохранения обеих марок самолетов в 2017 году озвучил глава Минпромторга Денис Мантуров. В феврале 2020 года ОАК сообщила, что объединяет производителей боевой авиации в одно предприятие. С ноября господин Слюсарь стал гендиректором «Сухого», сохранив при этом вышестоящую должность.

О причинах совмещения должностей — в материале “Ъ” «Объединенный авиастроительный гендиректор».