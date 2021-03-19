Амурские тигры спасли НКО

В ближайшие дни, выяснил “Ъ”, Минюст выпустит приказ, устанавливающий новый трехмесячный мораторий на обязательное требование для российских НКО отчитаться об источниках финансирования своих жертвователей. В начале марта к президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать их в противостоянии с Минюстом относительно нормативов отчетности обратились более полусотни НКО, в числе которых крупнейшие российские благотворительные фонды «Подари жизнь» «Вера», «Адвита» и «Живой». На состоявшейся встрече представителей некоммерческого сектора министр Константин Чуйченко сообщил, что он «сам из НКО», поэтому понимает необходимость заботиться о жертвователях. Стороны договорились создать рабочую группу для разработки методических рекомендаций по подготовке и подаче отчетности. Не исключено, что в дальнейшем ведомство подготовит и соответствующие поправки в законодательство.

Закрытое совещание в Минюсте, которое прошло в среду, было назначено после письма ассоциации социально ориентированных некоммерческих организаций «Благотворительное собрание "Все вместе"» (объединяет 57 НКО) президенту Владимиру Путину. В обращении, о котором подробно рассказывал “Ъ” (см. номер от 5 марта) представители российских НКО, которые помогают бездомным, тяжелобольным, сиротам, пожилым гражданам, пожаловались на невыполнимые, по их мнению, требования Минюста. Речь идет о приказе ведомства №170 от 16 августа 2018 года, согласно которому некоммерческим организациям необходимо отчитываться о возможном иностранном финансировании своих жертвователей. В течение двух лет со дня выхода приказа норма не действовала — ведомство установило мораторий. Однако НКО должны были представить свои отчеты по новым правилам уже до 15 апреля 2021 года.

В течение минувшего года представители некоммерческого сектора обращались в Минюст с просьбой продлить мораторий или отменить требование. Они указывали, что сведения о финансовых потоках доноров могут составлять коммерческую тайну, а жертвователи не обязаны отчитываться перед НКО, не несут ответственность за отказ предоставить такие данные или предоставление недостоверной информации. При этом для НКО такая ответственность предусмотрена — они могут быть оштрафованы. Однако чиновники назвали предложения «нецелесообразными», указывая, что продление моратория помешает Минюсту выполнять «функцию по федеральному государственному надзору за деятельностью некоммерческих организаций в полном объеме».

Однако в среду глава министерства Константин Чуйченко (его цитирует пресс-служба) заявил о необходимости «помочь» НКО и сообщил, что «Минюст России планирует продлить мораторий на отчетность НКО об иностранном финансировании их жертвователей на три месяца». То есть до 15 апреля 2021 года. Кроме того, руководитель ведомства пообещал сформировать рабочую группу с участием представителей министерства и «заинтересованных организаций некоммерческого сектора» для разработки методических рекомендаций по заполнению форм отчетности. Замминистра юстиции Олег Свириденко заверил, что «в основу рекомендаций будет положен принцип презумпции законности и добросовестности деятельности некоммерческих организаций и их контрагентов». В релизе, где говорится, что Минюст предложил новый трехмесячный мораторий, отмечается, что «представители общественности отметили актуальность прозвучавших вопросов» и «выразили готовность к конструктивной совместной деятельности».

Встреча представителей НКО «лицом к лицу» с министром юстиции произошла «в первый раз за долгие годы», отмечают опрошенные “Ъ” участники заседания в Минюсте. Господин Чуйченко, рассказали они, сообщил присутствующим, что он «сам из НКО»: возглавляет наблюдательный совет центра «Амурский тигр» (создано Русским географическим обществом по инициативе президента РФ). Министр заверил, что понимает, как сложно привлекать средства благотворителей и как бережно необходимо обращаться с финансовыми донорами. Отметим, в письме президенту представители некоммерческого сектора как раз и предупредили о возможном оттоке таких доноров после требований отчитываться еще и перед НКО.

«Министр сказал, что все понял, потому что знает нашу работу изнутри,— рассказала “Ъ” член Общественной палаты, замглавы Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Елена Тополева-Солдунова.— Нам объяснили, что Минюст будут исходить из принципа добропорядочности НКО, и если у НКО нет информации об источниках финансирования ее российских доноров, то организация просто может об этом ничего не сообщать». В ведомстве, продолжает госпожа Тополева-Солдунова, заверили, что сами могут выяснить источники финансирования той или иной организации, «если это будет необходимо». «Это звучит позитивно, в таком случае за три месяца НКО могут успеть подать отчеты»,— резюмировала госпожа Тополева-Солдунова, отметив при этом, что у крупных организаций «тысячи» жертвователей. По ее словам, министр юстиции допустил, что ведомство не только разработает методические рекомендации, но готово в дальнейшем говорить и об изменении законодательства на этот счет.

Член ОП РФ, руководитель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов, также присутствовавший на встрече, подтвердил, что руководство министерства выразило готовность в дальнейшем вносить изменение в законодательство, отметив «лояльность» представителей Минюста на встрече. По его словам, «выкристаллизовать» методические рекомендации должны к 31 марта 2021 года: «На выходе мы получим учет всех заинтересованных сторон, единый язык и единый уровень понимания того, что надо делать. Это будут понятные, прозрачные рекомендации, которые станут руководством к действию не только для некоммерческих организаций, но и для системы Минюста по всей стране». Он добавил, что как юрист, живущий «в сегодняшней реальности», считает, что «было бы неправильным закрывать глаза на возможность создания посреднических структур между иностранным финансированием и некоммерческими организациями, которые формально будут камуфлировать передачу иностранных средств, направленных на определенные цели»: «А целью может быть и политическое давление, и формат, связанный с деятельностью зарубежных спецслужб».

Источник, близкий к правительству и присутствовавший на встрече, сообщил, что приказ Минюста о введении трехмесячного моратория «появится в ближайшие дни». Он также подтвердил, что рабочая группа, в которую войдут представители НКО, разработает методические рекомендации по подаче отчетности в ближайшие две недели: «Важно не затягивать, чтобы успеть после появления рекомендаций провести разъяснительную работу среди территориальных органов и НКО».

Валерия Мишина, Иван Тяжлов