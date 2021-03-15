Искать всех наверх

Как выяснил “Ъ”, Минцифры планирует расширить действие закона об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны и другие устройства, обязав их производителей устанавливать отечественную поисковую систему по умолчанию в загруженный браузер. Какой именно российский поисковик это будет, решит правительство, но участники рынка считают «Яндекс» основным интересантом этой инициативы. Если идея министерства будет реализована, позиции этой интернет-компании укрепятся, а американской Google придется искать новые источники дохода на российском рынке, считают эксперты.

Минцифры к апрелю подготовит постановление правительства, которое расширит требования закона по предустановке российского программного обеспечения (ПО), рассказал “Ъ” источник, знакомый с ситуацией. По его словам, инициатива должна обязать производителей смартфонов и планшетов обеспечить использование отечественных поисковых систем в предустановленных браузерах по умолчанию. О разработке постановления говорит также профильный чиновник. В пресс-службе Минцифры “Ъ” сообщили, что с 1 июля российским пользователям будет обеспечена «возможность использования российской поисковой системы по умолчанию». Порядок выбора отечественной поисковой системы установит правительство.

По закону с 1 апреля на смартфоны и планшеты потребуется устанавливать 16 классов программ, в числе которых приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», компании «Новые облачные технологии», а также «Госуслуги» и платежная система «Мир». Госдума 9 марта приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий с 1 июля 2021 года штрафы до 200 тыс. руб. за продажу устройств без предустановленного российского ПО.

Власти хотят обязать производителей устройств устанавливать отечественный поиск по умолчанию, чтобы выравнять условия на рынке между российскими и зарубежными игроками, объясняет источник “Ъ”. Речь идет в первую очередь о поддержке «Яндекса», утверждает он. Проблема в том, что в текущей версии закона производители смартфонов могут ставить отечественные сервисы только в «окно выбора» при активации устройства, где пользователи могут пропускать их установку (см. “Ъ” от 21 января).

Сейчас в мобильных устройствах под управлением Android Google предлагает в браузере Chrome поисковик на выбор. В списке — «Яндекс», Google и Mail.ru. Такую опцию компания ввела в августе 2017 года в соответствии с договоренностями с «Яндексом» и соглашением с ФАС (см. “Ъ” от 3 августа 2017 года), которое рассчитано на шесть лет и девять месяцев. В устройствах под управлением iOS пользователи сейчас тоже могут выбрать поисковик, который будет работать по умолчанию в браузере.

В «Яндексе» сообщили, что не видели заключительную версию постановления и не знают, как будет реализована установка отечественного поиска. «Мы считаем, что каждый человек должен иметь возможность свободного выбора и наиболее оптимальным решением могло бы стать "окно выбора" поисковой системы»,— отметили в компании. В Mail ru Group не ответили на запрос. Также поступили в Apple, компания Google отказалась от комментариев.

Если российские власти обяжут производителей смартфонов по умолчанию устанавливать поиск «Яндекса», доходы Google от этого сегмента снизятся, отмечает аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. По его мнению, в таком случае американской корпорации придется менять стратегию работы на российском рынке. «Чтобы компенсировать выпадающие доходы от поиска, она может, например, пересмотреть соглашения с производителями устройств»,— рассуждает он.

В четвертом квартале 2020 года доля «Яндекса» на российском рынке поисковых систем (включая мобильный сегмент) составила, по собственным данным, 59,7%. При этом трафик с мобильных устройств обеспечил 53,3% выручки от продажи рекламы на странице результатов поиска. Если инициатива Минцифры будет реализована, доля «Яндекса» в поиске на мобильных устройствах может быстро увеличиться, допускает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его мнению, это произойдет из-за того, что большинству пользователей не захочется тратить время на замену установленного по умолчанию поиска.

Юлия Тишина