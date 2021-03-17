Депутат отделил ветеранов от фронтовиков

Госдума во вторник 399 голосами против одного приняла во втором чтении два законопроекта Ирины Яровой, вносящие поправки в УК и КоАП. Ко второму чтению в тексте документов появились нормы об ответственности за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны: поправки превращают такой поступок в уголовно наказуемое деяние и вводят за его совершение наказание — до трех лет заключения. Единственным, кто голосовал против поправок, оказался депутат от ЛДПР Сергей Иванов. Он назвал их «спекулятивно-политическими» и заявил, что если бы не дело Алексея Навального, то о защите ветеранов от унижений никто бы и не вспомнил.

Госдума 16 марта одобрила во втором чтении поправки к Уголовному и Административному кодексам, вводящие ответственность за клевету и оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). Против принятия поправок высказался только депутат от ЛДПР Сергей Иванов. В прошлом году господин Иванов оказался единственным, кто не поддержал поправки, вводящие статус «физических лиц — иностранных агентов».

Напомним, 6 ноября 2020 года вице-спикер Госдумы от «Единой России» Ирина Яровая внесла поправки об ужесточении уголовной и административной ответственности за реабилитацию нацизма. В частности, они приравнивают распространение оправданий нацизма в интернете к такому же деянию, совершенному с помощью СМИ (максимальное наказание — пять лет лишения свободы).

Поправки также вводят в КоАП наказание для юридических лиц (штраф до 3 млн руб.) за «реабилитацию нацизма и распространение заведомо ложных сведений о роли СССР во Второй мировой войне».

Оба законопроекта были приняты в первом чтении 10 февраля. Однако ко второму чтению депутаты от всех фракций предложили ввести в УК и КоАП еще одно правонарушение — «оскорбление ветеранов». Поводом стало решение мирового суда, который 20 февраля приговорил политика Алексея Навального к штрафу в 850 тыс. руб. за клевету. Клеветой суд счел высказывание господина Навального в адрес участников видеоролика в поддержку поправок к Конституции, среди которых был ветеран ВОВ: оппозиционер назвал их «предателями» и «продажными холуями».

Ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма) была дополнена наказанием до трех лет лишения свободы за «публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах ВОВ». Кроме того, за «оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов ВОВ» вводится штраф до 3 млн руб. или лишение свободы на срок до трех лет. Аналогичные поправки к КоАП устанавливают штраф для юрлиц до 5 млн руб.

Выступив против принятия поправок, Сергей Иванов заявил, что была нарушена процедура принятия законопроектов: поправки в УК и КоАП вносятся при наличии обязательного отзыва Верховного суда (ВС).

Такой отзыв был получен на первую редакцию поправок, однако на измененный ко второму чтению законопроект ВС своего отзыва не давал, пояснил депутат. На это член комитета по госстроительству и законодательству Зариф Байгускаров («Единая Россия») возразил, что поправки ко второму чтению обсуждались с ВС и возражений не было.

Господин Иванов также заметил, что поправки несправедливо делят потерпевших от клеветы на две категории: «Если вы обычного человека оскорбили, то штраф до 1 млн руб. и два года лишения свободы, а если ветерана ВОВ — то 5 млн руб. и три года. А чем же тогда виноваты ветераны иных боевых действий, а мать-героиня, а другие заслуженные категории граждан?»

«Эти поправки — спекулятивно-политическая вещь,— заявил депутат коллегам.— До известного процесса над Навальным никто из нас не слышал ничего подобного, чтобы наших ветеранов оскорбляли и унижали. И только после того, как это произошло, ввели эту поправку, что породило в обществе широкую дискуссию. Многие вспомнили слова, которые приписывают Василию Шукшину, о том, что есть ветераны, а есть фронтовики. Многие вспомнили высказывание Иннокентия Смоктуновского, участника Курской битвы, о том, что есть люди, которые были на войне, и есть люди, которые были около войны, их тоже надо различать».

Сергей Иванов заявил, что не будет голосовать за эти законопроекты.

В итоге за поправки к УК и КоАП об ужесточении ответственности за реабилитацию нацизма проголосовали по 399 депутатов, 1 был против.

Госдума рассмотрит законопроекты в третьем чтении на заседании 17 марта.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев заверил “Ъ”, что наказывать Сергея Иванова за его выступление и голосование никто не собирается: «У нас во фракции не существует наказания за выражение своей позиции и за свободу голосования. Мы придерживаемся принципа, что каждый депутат имеет право высказать свою точку зрения. Да, есть позиция фракции, но каждый депутат имеет право на выражение своей позиции. Сергей Иванов выступил против, я тоже не голосовал за этот законопроект, остальные члены фракции поступили так, как считают нужным».

Ксения Веретенникова