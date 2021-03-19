Режиссера Манского оштрафовали за пикет с трусами у здания ФСБ

Мещанский районный суд Москвы оштрафовал режиссера Виталия Манского на 10 тыс. руб. за пикет с трусами у здания ФСБ, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на юриста «Правозащиты Открытки» Алену Борисову.

Напомним, Виталия Манского задержали 22 декабря после одиночного пикета за расследование отравления политика Алексея Навального. Синие трусы, которые он держал в руках, у него забрали и подшили к делу.

Режиссера признали виновным в участии в несогласованной акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Изъятые трусы в протоколе описали как «средство наглядной агитации». Алена Борисова заявила, что решение суда будет обжаловано.

В конце декабря Алексей Навальный опубликовал запись своего разговора с человеком, которого он представил как Константина Кудрявцева, одного из исполнителей операции по своему отравлению. Собеседник господина Навального в разговоре сообщил, что ему поручили обработать трусы политика и штаны в области паха. ФСБ назвала видео подделкой.

О звонке Алексея Навального — в материале “Ъ” «У вас трус отклеился».