Бензин требует средств

Нефтекомпаниям не удалось убедить правительство существенно увеличить компенсации за поставки топлива на внутренний рынок. Так, хотя власти согласились скорректировать формулу демпферного механизма, изменения произойдут только с 1 мая и не будут распространены задним числом на начало года. Кроме того, в 2021 году изменения коснутся только бензина и лишь в следующем году затронут дизтопливо. По оценке аналитиков, корректировка демпфера приведет к росту выплат бюджета в адрес нефтяных компаний примерно на 40 млрд руб. в 2021 году и на 90 млрд руб. в 2022 году. Хотя это позволит сдержать рост оптовых цен, рентабельность АЗС пока по-прежнему почти нулевая, отмечают эксперты.

Правительство с 1 мая скорректирует параметры демпферного механизма только для поставок бензина, рассказали источники “Ъ”. Предполагается, что индикативная цена в формуле демпфера для бензина снизится на 5%, до 53,6 тыс. руб. за тонну, но по дизтопливу сохранится на уровне 50,7 тыс. руб. за тонну. С 2022 года индикативные цены для бензина и дизтоплива будут проиндексированы не на 5%, как в этом году, а в соответствии с ростом цен на АЗС. Напомним, Минэнерго рассчитывает, что он не превысит уровень инфляции. Отметим, если бы эти параметры демпфера действовали в 2021 году, нефтекомпании дополнительно получили бы 135 млрд руб.

Вице-премьер Александр Новак 15 марта заявил, что проект по демпферу находится в стадии подготовки Минфином, не уточнив деталей. В Минфине сообщили “Ъ”, что «вопрос прорабатывается», в Минэнерго и в секретариате господина Новака отказались комментировать инициативы.

В рамках демпфера бюджет компенсирует нефтекомпаниям часть разницы между экспортной ценой топлива и так называемой индикативной внутренней ценой (постоянная величина, не связана с реальной динамикой оптовых цен). Если эта разница становится отрицательной, то есть цены внутри России выше экспортных, уже нефтяники доплачивают в бюджет.

Изменить параметры демпфера просили нефтекомпании. Они жаловались, что индикативные цены в формуле демпфера, которые ежегодно автоматически повышаются на 5%, растут быстрее стоимости топлива на заправках (на 2% в 2020 году, по данным Росстата). Поскольку нефтекомпаниям запретили повышать конечные цены на топливо выше инфляции, они терпят убытки в розничном звене. Оптовые цены на бензин сейчас близки к историческим максимумам (по АИ-92 новый рекорд был установлен 10 марта), но немного снизились в последние дни вслед за ценами на нефть. По данным СПбМТСБ, 16 марта стоимость АИ-92 снизилась на 0,59%, до 53,6 тыс. руб., АИ-95 — на 0,71%, до 55,1 тыс. руб. за тонну.

При снижении условной цены на бензин на 2,7 тыс. руб. за тонну с мая компании получат дополнительно около 42 млрд руб. до конца 2021 года, что позволит стабилизировать ситуацию с оптовыми ценами на внутреннем рынке, считает Евгений Тыртов из Vygon Consulting. При этом при индексации условной цены дизтоплива на 4% вместо планируемых 5% ее величина составит в 2022 году 52,7 тыс. руб. за тонну вместо 53,25 тыс. руб. за тонну, отмечает аналитик. В результате компании получат дополнительно 13–14 млрд руб. в год, но итоговая величина зависит от того, на сколько проиндексируют условную цену.

При индексации обновленной условной цены автобензина (53,6 тыс. руб. за тонну) в 2022 году на 4% она будет на 3,25 тыс. руб. ниже текущего планового значения в 59 тыс. руб. за тонну, оценил господин Тыртов. В результате в 2022 году компании могут дополнительно получить 75–80 млрд руб. демпфера по бензину.

По оценкам «Петромаркета», благодаря увеличению демпфирующей надбавки для бензина производители смогут снизить отпускные цены на АИ-92 на 5% относительно текущего уровня, сохранив текущую премию к экспортной альтернативе (с учетом получения выплат по демпферу). Это позволит участникам мелкооптового рынка топлива и владельцам АЗС получить хотя бы небольшую чистую маржу (порядка 300 руб. на тонну, или чуть более 0,2 руб. на литр) при текущих розничных ценах на бензин.

Дмитрий Козлов