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Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ   |  купить фото

Бензин требует средств

Власти доплатят за сдерживание цен на топливо

Нефтекомпаниям не удалось убедить правительство существенно увеличить компенсации за поставки топлива на внутренний рынок. Так, хотя власти согласились скорректировать формулу демпферного механизма, изменения произойдут только с 1 мая и не будут распространены задним числом на начало года. Кроме того, в 2021 году изменения коснутся только бензина и лишь в следующем году затронут дизтопливо. По оценке аналитиков, корректировка демпфера приведет к росту выплат бюджета в адрес нефтяных компаний примерно на 40 млрд руб. в 2021 году и на 90 млрд руб. в 2022 году. Хотя это позволит сдержать рост оптовых цен, рентабельность АЗС пока по-прежнему почти нулевая, отмечают эксперты.


Правительство с 1 мая скорректирует параметры демпферного механизма только для поставок бензина, рассказали источники “Ъ”. Предполагается, что индикативная цена в формуле демпфера для бензина снизится на 5%, до 53,6 тыс. руб. за тонну, но по дизтопливу сохранится на уровне 50,7 тыс. руб. за тонну. С 2022 года индикативные цены для бензина и дизтоплива будут проиндексированы не на 5%, как в этом году, а в соответствии с ростом цен на АЗС. Напомним, Минэнерго рассчитывает, что он не превысит уровень инфляции. Отметим, если бы эти параметры демпфера действовали в 2021 году, нефтекомпании дополнительно получили бы 135 млрд руб.

Вице-премьер Александр Новак 15 марта заявил, что проект по демпферу находится в стадии подготовки Минфином, не уточнив деталей. В Минфине сообщили “Ъ”, что «вопрос прорабатывается», в Минэнерго и в секретариате господина Новака отказались комментировать инициативы.

В рамках демпфера бюджет компенсирует нефтекомпаниям часть разницы между экспортной ценой топлива и так называемой индикативной внутренней ценой (постоянная величина, не связана с реальной динамикой оптовых цен). Если эта разница становится отрицательной, то есть цены внутри России выше экспортных, уже нефтяники доплачивают в бюджет.

Изменить параметры демпфера просили нефтекомпании. Они жаловались, что индикативные цены в формуле демпфера, которые ежегодно автоматически повышаются на 5%, растут быстрее стоимости топлива на заправках (на 2% в 2020 году, по данным Росстата). Поскольку нефтекомпаниям запретили повышать конечные цены на топливо выше инфляции, они терпят убытки в розничном звене. Оптовые цены на бензин сейчас близки к историческим максимумам (по АИ-92 новый рекорд был установлен 10 марта), но немного снизились в последние дни вслед за ценами на нефть. По данным СПбМТСБ, 16 марта стоимость АИ-92 снизилась на 0,59%, до 53,6 тыс. руб., АИ-95 — на 0,71%, до 55,1 тыс. руб. за тонну.

При снижении условной цены на бензин на 2,7 тыс. руб. за тонну с мая компании получат дополнительно около 42 млрд руб. до конца 2021 года, что позволит стабилизировать ситуацию с оптовыми ценами на внутреннем рынке, считает Евгений Тыртов из Vygon Consulting. При этом при индексации условной цены дизтоплива на 4% вместо планируемых 5% ее величина составит в 2022 году 52,7 тыс. руб. за тонну вместо 53,25 тыс. руб. за тонну, отмечает аналитик. В результате компании получат дополнительно 13–14 млрд руб. в год, но итоговая величина зависит от того, на сколько проиндексируют условную цену.

При индексации обновленной условной цены автобензина (53,6 тыс. руб. за тонну) в 2022 году на 4% она будет на 3,25 тыс. руб. ниже текущего планового значения в 59 тыс. руб. за тонну, оценил господин Тыртов. В результате в 2022 году компании могут дополнительно получить 75–80 млрд руб. демпфера по бензину.

По оценкам «Петромаркета», благодаря увеличению демпфирующей надбавки для бензина производители смогут снизить отпускные цены на АИ-92 на 5% относительно текущего уровня, сохранив текущую премию к экспортной альтернативе (с учетом получения выплат по демпферу). Это позволит участникам мелкооптового рынка топлива и владельцам АЗС получить хотя бы небольшую чистую маржу (порядка 300 руб. на тонну, или чуть более 0,2 руб. на литр) при текущих розничных ценах на бензин.

Дмитрий Козлов


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