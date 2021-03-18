Осужденного экс-главу Удмуртии освободили от заключения по состоянию здоровья

Бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева, осужденного на 10 лет за получение взяток на 139 млн руб., освободили от заключения из-за тяжелой болезни. Завьяловский районный суд удовлетворил его ходатайство, поданное ранее, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.

«В соответствии с ч. 2 ст. 81 УК РФ лицо, заболевшее после совершения преступления тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть судом освобождено от отбывания наказания. Заслушав объяснения врача, доводы представителя исправительного учреждения и участвующего прокурора, выступление адвоката, исследовав представленные документы, в том числе заключение врачебной комиссии медицинской организации уголовно-исполнительной системы РФ, суд постановил ходатайство осужденного Соловьева удовлетворить, освободить от отбывания наказания в виде лишения свободы»,— говорится в сообщении.

В октябре 2020 года Завьяловский райсуд признал Александра Соловьева виновным в получении взяток. Ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы и штрафа в 275 млн руб. В феврале 2021 года дочери экс-главы сообщили об ухудшении состояния его здоровья. В Telegram-каналах появилась информация, что бывший глава якобы умер в больнице. Позже ее опровергли в пресс-службе УФСИН по республике, добавив, что состояние Александра Соловьева стабильно. В марте в суд поступило ходатайство экс-главы от освобождения от заключения из-за болезни.

Мансур Хузяхметов, Ижевск