Активистка выбрала линию виновности

В практике применения «дадинской» статьи УК в России случился прецедент. Обвиняемая в неоднократном нарушении правил митингов и пикетов Яна Дробноход из Новосибирска впервые (известно 11 случаев возбуждения ст. 212.1 УК) признала вину. Госпоже Дробноход назначен судебный штраф в 15 раз ниже, чем мог бы быть штраф в случае обвинительного приговора,— 40 тыс. против 600 тыс. руб. Ранее обвиняемая была шесть раз оштрафована за пикеты в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и нарушила домашний арест выходом на седьмой пикет, однако была освобождена от уголовной ответственности.

Центральный райсуд Новосибирска в четверг назначил судебный штраф в 40 тыс. руб. активистке Яне Дробноход. Это первый случай в России, когда обвиняемая по «дадинской» статье (ст. 212.1 УК; неоднократное нарушение правил митингов или пикетов) признала вину и была освобождена от уголовной ответственности, пояснили “Ъ” адвокаты правозащитных объединений «ОВД-Инфо» и «Апология протеста». В своем решении суд сослался на ст. 76.2 УК, которая предполагает такой сценарий, «если лицо загладило вред».

В данном случае был сделан благотворительный взнос в пользу детского дома-интерната, рассказал “Ъ” адвокат активистки Дмитрий Шитов.

Сумму взноса защитник назвать отказался.

Напомним, «дадинская» статья действует в России с 2014 года и предполагает наказание от 600 тыс. руб. до пяти лет колонии за несколько (более трех) нарушений КоАП в части митингов или пикетов. На сегодняшний день, сообщил “Ъ” аналитик «ОВД-Инфо» Григорий Дурново, по «дадинской» статье в РФ возбуждено 11 уголовных дел. Только два из них завершились тюремным сроком — в отношении первого осужденного Ильдара Дадина (позже был реабилитирован и получил компенсацию в 2 млн руб. за незаконное преследование) и активиста Константина Котова. В остальных случаях суды назначали штрафы или условные сроки, а в отношении активиста Александра Приходько в 2020 году дело было прекращено на стадии следствия. В этом году уже возбуждено два подобных дела — в отношении активиста из Красноярска Павла Хохлова (ожидает суда в СИЗО) и Яны Дробноход.

Госпожа Дробноход в 2020 году получила шесть административных штрафов на общую сумму 343 тыс. руб. за пикеты в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (заключен под стражу по обвинению по ст. 105 УК). В январе ее задержали на очередной акции и предъявили обвинение уже по «дадинской» статье. Домашний арест активистка нарушила в феврале выходом на новый пикет — против политических репрессий. Тогда мать троих малолетних детей поместили в СИЗО.

Дмитрий Шитов пояснил “Ъ”, что защита была готова настаивать в суде на невиновности доверительницы, но та решила признать вину, «чтобы поскорее закончить» разбирательство.

«Она хотела вернуться к семье, и в этом смысле мы, конечно, удовлетворены тем, что Яну освободили из-под стражи. Но с юридической точки зрения состава преступления в ее действиях не было»,— сказал господин Шитов.

Суд применил к госпоже Дробноход самое мягкое из возможных наказаний, которое не влечет за собой даже наличия судимости в биографии. Для выплаты судебного штрафа в 40 тыс. руб. активистке назначены два месяца.

Политолог Екатерина Шульман отметила, что «в регионах со ст. 212.1 УК происходит что-то странное»: «Сперва "дадинско-котовская" поползла по эпизодам протеста, как лишай, а потом тихо-незаметно стала сворачиваться». Глава «Апологии протеста» Александр Передрук, впрочем, полагает, что дела по ней в 2021 году будут возбуждать активнее «с учетом роста протестных настроений» и возможного всплеска публичных акций.

Мария Старикова; Константин Воронов, Новосибирск