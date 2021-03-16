Машины доложат обстановку

“Ъ” выяснил, какие данные хотят получать от российских автмобилей разработчики навигационно-телеметрической платформы «Автодата». Так, первоначально автопроизводители должны будут раз в минуту получать информацию о местоположении, скорости и направления движения машин, раз в полчаса — об усталости водителя. Раз в 15 минут всю собранную информацию вместе с VIN-номером будет получать «Автодата», разработчики которой не видят в этом сложностей. Концерны опасаются значительных новых расходов, а аналитики видят угрозу роста стоимости массовых машин.

“Ъ” ознакомился с проектом перечня данных, которые предполагается собирать со всех автомобилей РФ в единую базу. Речь идет о платформе «Автодата», законопроект о которой разрабатывается НП ГЛОНАСС и рабочей группой НТИ «Автонет», где описывались лишь общие параметры платформы: бесплатность размещения информации в системе, обязательный характер этого в том числе для автоконцернов, владельцев и пользователей автодорог, а также собственников транспорта на дорогах общего пользования. Сейчас его впервые получили для ознакомления автоконцерны.

В перечне определены четыре блока, касающихся безопасности — общественной и дорожного движения, повышения эффективности движения, окружающей среды. Каждый из них определяет, как будет обрабатываться информация: это, в частности, выявление потенциально опасных транспортных средств и обеспечение разыскных мероприятий.

Автопроизводитель должен раз в минуту собирать навигационные данные (координаты, направление движения, скорость) и информацию о динамике движения (ускорения, нагрузка на ось, срабатывание систем помощи водителю (ADAS), антиблокировочной и антипробуксовочной систем, сигнализации, экстренного торможения и пр.). Раз в полчаса — получать от машин информацию о состоянии фар и габаритных огней, медленно движущемся автомобиле, дорожных работах, снижении видимости, препятствиях на дороге, а также признаках усталости водителя. Такая же частота передачи предусмотрена и для данных о срабатывании индикатора ошибки двигателя, неисправности тормозной системы, износе тормозных колодок.

Автопроизводители должны передавать все полученные данные в платформу «Автодата» с частотой не менее 15 минут. В сообщении будет VIN-номер машины, ее категория и экологический класс, расчетная грузоподъемность, а также идентификатор сообщения.

Данные о собственнике при его согласии вносятся в электронный ПТС, где также указан VIN-номер, но другие лица могут запросить выписку из него только в ограниченном объеме — с указанием имени, отчества и первой буквы фамилии. Ярослав Шицле из «Рустам Курмаев и партнеры» говорит, что в случае «Автодаты» VIN-номер не относится к персональным данным, поскольку разработчики декларируют их обработку без получения дополнительных сведений, позволяющих идентифицировать субъекта персональных данных.

Телематические системы у автопроизводителей настроены на сбор данных о геолокации только в обобщенном виде, без привязки к VIN-номеру автомобиля, а информацию о его местоположении получает только владелец, говорит источник “Ъ” на авторынке. Для передачи даже половины данных из списка потребуются очень серьезные вложения в оборудование и программное обеспечение, подчеркивает он. С этим согласны и другие собеседники “Ъ”. Они вновь говорят, что на концерны перекладываются расходы на создание системы больших данных, монетизировать которую будет ее оператор. В Минпромторге “Ъ” сообщили, что уведомили правительство о принципиальном несогласии многих участников рынка с идеей законопроекта.

В НТИ «Автонет» утверждают, что данные с VIN-номером после попадания в «Автодату» сразу пройдут деперсонализацию. Частоту передачи в 15 минут там называют компромиссом: при большем сроке многие данные становятся неактуальными, но задержки вполне достаточно, чтобы не происходило отслеживание машин в реальном времени. В НТИ отрицают, что данные будут собираться с помощью системы ЭРА-ГЛОНАСС, а также говорят, что данные о препятствиях на дороге и усталости водителя «могут передаваться в перспективе от высокоавтоматизированных автомобилей, оборудованных системами технического зрения». Также там уточняют, что автопроизводители и так собирают данные с автомобилей, поэтому «здесь ничего не меняется».

Сергей Удалов из «Автостата» говорит, что пересечение разметки без включения поворотника расценивается как признак усталости, и датчики распознавания разметки есть в том числе на некоторых европейских массовых автомобилях. Полноценно эта функция может быть реализована за счет датчика, отслеживающего зрачки водителя, добавляет он. Так, в 2020 году «Мосгортранс» оснастил часть своего парка системой «Антисон», которая представляет собой видеокамеру с инфракрасной подсветкой и динамиком на приборной панели.

Если эти данные будут агрегироваться, то они должны быть единообразно собраны, говорит Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала». При этом он подчеркивает, что автопроизводителям интересны лишь данные, касающиеся техсостояния машины, тогда как массив запрашиваемой информации гораздо больше и касается во многом дорожной обстановки. Внедрение системы может быть критично для рынка, считает он, поскольку массовые автомобили практически не оснащены подобными датчиками, а затраты могут быть переложены на покупателя, который именно в этом сегменте наиболее чувствителен к изменению цены.

Ольга Никитина