Деньги снимают с пластика

Карантинные ограничения дали толчок развитию цифровых банковских карт (без физического пластикового дублера). Только за прошлый год (по сравнению с 2019 годом) их доля в общей эмиссии, по оценкам банкиров, выросла до 15–40% в зависимости от банка. Такие карты уже привычны гражданам и позволяют банкам достигать существенной экономии. Лидеры рынка рассчитывают в течение двух-трех лет достичь соотношения цифры и пластика в картах 50 на 50.

“Ъ” опросил крупнейшие банки на карточном рынке, чтобы оценить, насколько за время пандемии цифровые карты (без физического пластикового носителя), которые многие банки стали активно предлагать именно в этот период, потеснили традиционный пластик. Тенденция по выпуску карт без физического пластикового носителя ускорилась в период пандемии и самоизоляции, когда у людей изменились привычки потребления, говорит проектный лидер по направлению банковских карт Frank RG Анна Стогниенко. На сегодняшний день рынок карт без пластикового носителя оценивается в 12–17 млн (речь идет только о банковских продуктах данного типа).

«Мы наблюдаем тренд, что порядка 15% людей, которые дистанционно активировали карты, за пластиком не приходят,— рассказали “Ъ” в "Сбере".— Банк уже предоставляет клиентам возможность вообще не выпускать карту в пластике — более 10% новых открываемых карт приходится на карты без пластика». В 2023 году 50% от всех выпускаемых банком новых карт будут в цифровом формате. По словам начальника управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ Ксении Андреевой, с конца 2019-го до конца 2020 года клиенты ВТБ оформили свыше 300 тыс. цифровых дебетовых и кредитных карт, а общий объем выпуска цифровых карт уже достиг 450 тыс.

Сегодня уже более 15% от розничной эмиссии карт приходится на цифровые карты, а к 2023 году банк планирует увеличить долю цифровых карт до 40% от общего объема выпускаемых карт, добавляет она. В 2020 году количество выпущенных цифровых карт выросло на 143% по сравнению с 2019 годом, тогда как доля физических карт выросла на 75%, отметили в Тинькофф-банке. «Сбер», «Тинькофф», ВТБ входят в топ-3 на карточном рынке.

Впрочем, и другие крупные игроки показывают не менее заметные результаты. Так, по словам зампреда правления Альфа-банка Майкла Тача, в 2020 году по сравнению с 2019 годом объем выпускаемых цифровых карт увеличился на 38%. «Основной рост эмиссии и оборота начался в середине лета и, конечно, был спровоцирован пандемией,— поясняет директор процессингового центра "КартСтандарт" Майя Глотова.— Актуальное соотношение цифровых и физических карт составляет 30/70%». Выдачи цифровых карт показали стремительную динамику во втором полугодии 2020 года, увеличившись на 74% относительно первого полугодия 2020 года, тогда как рост оформления пластиковых карт был на уровне 17%, указывают на аналогичное ускорение тенденции и в банке «Русский стандарт». CEO платежного сегмента группы QIWI Андрей Протопопов отмечает, что соотношение цифровых и физических карт составляет 60/40%. По сравнению с 2019 годом количество выпущенных цифровых карт QIWI увеличилось на 22%, добавляет он. В 2020 году Газпромбанк практически в два раза увеличил эмиссию виртуальных карт по сравнению с 2019 годом, сообщили там. По словам члена правления Почта-банка Анастасии Масленниковой, спрос на виртуальные кредитки растет с каждым месяцем. «С момента запуска весной прошлого года доля таких карт выросла в два раза и сейчас составляет около 15%»,— говорит она. Вице-президент МТС-банка Владимир Стасевич указывает, что доля цифровых карт в портфеле МТС-банка составляет 17%. На конец 2020 года количество выпущенных цифровых карт увеличилось в пять раз по сравнению с тем же периодом 2019 года, подчеркивает он.

Ведущие банки страны активно предлагают виртуальные карты своим клиентам наравне с пластиковыми, что в дальнейшем снизит расходы на эмиссию карт, отмечает ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Айсылу Алексеенко. «Отсутствуют затраты на пластик, упаковку и логистику, а это 95% стоимости эмиссии платежного инструмента»,— поясняет Майя Глотова. По оценкам Владимира Стасевича, выпуск цифровой карты обходится в среднем на 700 руб. дешевле, чем пластиковой.

В то же время полного перехода на цифровые карты эксперты пока не ждут. По мнению Анны Стогниенко, хотя отказ от пластика обеспечит банкам некоторую экономию, полностью банки от пластика не откажутся. «Не везде есть техническая возможность оплаты без пластика, кроме того, для многих пользователей важно физическое подтверждение наличия карты»,— указывает она. Наличие физического пластика — своего рода подстраховка на случай технических проблем с телефоном или приложением и возможность снимать наличные в любых банкоматах, добавляет Анастасия Масленникова

Ксения Дементьева, Полина Трифонова