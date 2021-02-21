Суды Алексея Навального, рекорды биткойна и возрождение «Ё-мобиля»

По букве закона
Мосгорсуд оставил в силе решение о замене условного срока Алексею Навальному на реальный: с учетом отбытого под домашним арестом наказания оппозиционер проведет в колонии 2,5 года.
Бабушкинский районный суд Москвы оштрафовал Алексея Навального на 850 тыс. руб. по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко.
Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленно освободить из-под стражи политика Алексея Навального в качестве обеспечительной меры по его жалобе.
Мособлсуд оставил в силе приговор бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну. Он получил 15 лет колонии строгого режима по обвинению в систематическом получении взяток и других преступлениях.
Суд в Ростове-на-Дону приговорил активистку движения «Открытая Россия» Анастасию Шевченко к четырем годам условного заключения по статье об «осуществлении деятельности нежелательной иностранной организации».
Госдума приняла закон о новых штрафах для иностранных агентов.
Депутаты Госдумы приняли закон о блокировке незаконной агитации в интернете.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о налогообложении цифровых валют.
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете «публичного демонстрирования» изображений нацистских преступников времен Второй мировой войны.
Нижегородский райсуд Нижнего Новгорода признал экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова виновным в получении взятки.
Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева к пяти годам лишения свободы условно за растрату 7,5 млн руб., принадлежащих «Роснефти».
Цитаты недели
«Говорят, что в 2017 году я совершил преступление, но не говорят, что именно я сделал,— предлагают вспомнить. Я три месяца занимался самокопательством, но никаких преступлений так и не вспомнил» (бывший корреспондент “Ъ” и «Ведомостей», советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов в интервью “Ъ”).
Цифры недели
В 2020 году ГИБДД вынесла в отношении автовладельцев с помощью камер более 145,5 млн штрафов, что почти на 20% больше, чем годом ранее.
Мясопереработчики добиваются от ритейлеров повышения закупочных цен на 10–15% на готовую продукцию, включая колбасы и сосиски.
Средневзвешенная стоимость биткойна 16 февраля в 15:30 по московскому времени впервые в истории превысила отметку в $50 тыс, а к концу недели перевалила за $56 тыс.
Консолидированная выручка «Яндекса» выросла на 17% в 2020 году и составила 206 млрд руб.
Чистая прибыль «Норникеля» в 2020 году сократилась на 39%, до $3,6 млрд.
Как утверждают источники “Ъ”, мессенджер Telegram планирует привлечь минимум $1 млрд через размещение облигаций среди ограниченного круга инвесторов из России, Европы, Азии и c Ближнего Востока.
С 2018 по 2020 год уровень градостроительной конфликтности в России вырос вдвое.
Инициативы недели
Депутаты от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов предлагают распространить маткапитал на третьего и последующих детей в регионах с низкой рождаемостью.
Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, который вводит в российское уголовное право понятие «уголовного проступка».
Минфин предложил меры по повышению собираемости налогов без их увеличения.
В Госдуму внесли законопроект, расширяющий ответственность за публикацию данных силовиков.
Депутаты от «Единой России» и СР внесли в Госдуму законопроект, который позволит прокуратуре блокировать порочащую информацию в интернете по заявлениям частных лиц.
Минэкономики подготовило законопроект, благодаря которому высококвалифицированные иностранцы смогут получать бессрочный ВНЖ.
В Национальное собрание непризнанной Нагорно-Карабахской республики внесен законопроект о признании русского языка вторым официальным.
Режиссер Никита Михалков призвал лишать гражданства за призывы к санкциям против России.
Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Барышев внес в парламент законопроект, смягчающий наказание за нарушение правил участия в митингах, но комитет по законодательству вернул его из-за отсутствия отзыва правительства.
Сделки недели
Сбербанк купил компанию «Ё-инжиниринг», которая разрабатывала российский гибрид «Ё-мобиль».
Ozon зарегистрировал собственную микрокредитную компанию «Озон Кредит».
Компания Adidas начала процесс продажи своего бренда Reebok.
Отставки и назначения
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что покинет свой пост.