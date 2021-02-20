Стоимость биткойна впервые превысила $56 тысяч

Стоимость биткойна обновила очередной исторический рекорд, преодолев отметку $56 тыс., свидетельствуют данные криптобиржи Binance. По данным на 00:37 мск, стоимость биткойна достигла $56,103 (рост на 7,72%).

Биткойн активно растет и регулярно обновляет исторические рекорды с декабря 2020 года. Отметку в $55 тыс. биткойн преодолел вечером 19 февраля. В тот же день капитализация биткойна достигла $1 трлн.

17 февраля Госдума в первом чтении приняла законопроект о налогообложении криптовалют. Цифровую валюту предлагается признать имуществом и ввести штрафы для налогоплательщиков, которые не включили в налоговую базу прибыль или доходы от операций с ней.

Подробнее о законопроекте — в материале “Ъ” «Государство заглянет в цифровые кошельки».