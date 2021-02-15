Камеры принесли 145 млн постановлений За что и как штрафовали водителей в 2020 году

В 2020 году ГИБДД вынесла в отношении автовладельцев с помощью камер более 145,5 млн штрафов, что почти на 20% больше, чем годом ранее. Данные предоставили “Ъ” в МВД России. Чаще всего штрафовали за превышение скорости, нарушение требований знаков и разметки, проезд на красный сигнал светофора и нарушение правил расположения автомобиля на дороге. Количество пьяных на дорогах осталось почти на прежнем уровне — выявлено чуть более 550 тыс. таких водителей.

В 2020 году, по данным МВД, в отношении автовладельцев с помощью автоматических камер было вынесено более 145,5 млн штрафных постановлений. Это на 19,2% больше, чем в 2020 году. Данные предоставили “Ъ” по запросу в полиции. Общую сумму штрафов в МВД не раскрывают.

Чаще всего в минувшем году штрафы накладывались (в автоматическом режиме и инспекторами) за следующие нарушения правил дорожного движения (ПДД):

превышение скорости движения (124 млн постановлений);

несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (13,6 млн);

проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (5,2 млн);

нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона (2,9 млн);

управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена (2,8 млн);

нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов (2,6 млн);

несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (2,6 млн);

непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными световыми и звуковыми сигналами (1,9 млн);

нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения (1,4 млн);

непредоставление преимущества пешеходам или иным участникам дорожного движения (1,2 млн).

По сравнению с 2019 годом топ-10 нарушений остались примерно такими же. Несколько выросла доля нарушений, связанных с эксплуатации технически неисправных автомобилей. Отчасти это связано с активной закупкой Госавтоинспекцией приборов по проверке транспорта в рамках нацпроекта БКАД (дымомеров, приборов для контроля шин и прочих), а также с усилением контроля накануне запуска реформы техосмотра ТО с 1 марта 2021 года.

Помимо этого в 2020 году сотрудники ГИБДД пресекли 550,7 тыс. (+0,3%) фактов управления автомобилями нетрезвыми водителями и отказавшимися от проверки на алкометре. По итогам было заведено более 68,4 тыс. (+0.6%) уголовных дел по ст. 264,1 УК РФ. Также было выявлено 22,4 тыс. (+5,1%) фактов управления ТС водителями в состоянии наркотического опьянения.

Официальная статистика по аварийности и штрафам ГИБДД публикуется ежегодно на сайте Госавтоинспекции в середине февраля-начале марта. Пока эти данные не раскрываются.

ГИБДД, Росавтодор и другие органы, напомним, в течение 2020 года отчитывались о снижении интенсивности движения на дорогах из-за пандемийных ограничений — в отдельные весенние месяцы аварийность была меньше на 30-40%. Число нарушений на этом фоне увеличилась: во-первых, все чаще применяются камеры, которые фиксируют несколько составов нарушений в одной точках, во-вторых, число самых комплексов во время пандемии выросло (эти данные МВД не раскрывает, “Ъ” запрашивал), что отразилось на выявляемости, говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. «Количество камер на дорогах в уже никак на аварийность не влияют, это всем понятно,— считает господин Шкуматов.— Раньше хоть какая-то корреляция была. Сейчас связи не осталось, комплексы устанавливаются для сбора штрафов». Более того, считает эксперт, развитие систем фотовидеофиксации даже косвенно ухудшает безопасность движения.

По прогнозу Петра Шкуматова, в 2020 году общая сумма наложенных на водителей постановлений превысит 100 млрд. руб.

Эти деньги граждане могли бы потратить на обновление автопарка, однако из-за понесенных затрат они теперь купят более дешевую машину экономкласса или поддержанную машину с меньшим уровнем пассивной безопасности.

В 2019 году, напомним, органы ГИБДД вынесли 142,1 млн (+11% к 2018 году) штрафов за нарушение правил дорожного движения. Из них 122,1 млн — с помощью камер. Сумма наложенных ГИБДД санкций тогда превысила 106,5 млрд руб.

Иван Буранов