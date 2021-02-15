Камеры принесли 145 млн постановлений

В 2020 году ГИБДД вынесла в отношении автовладельцев с помощью камер более 145,5 млн штрафов, что почти на 20% больше, чем годом ранее. Данные предоставили “Ъ” в МВД России. Чаще всего штрафовали за превышение скорости, нарушение требований знаков и разметки, проезд на красный сигнал светофора и нарушение правил расположения автомобиля на дороге. Количество пьяных на дорогах осталось почти на прежнем уровне — выявлено чуть более 550 тыс. таких водителей.
В 2020 году, по данным МВД, в отношении автовладельцев с помощью автоматических камер было вынесено более 145,5 млн штрафных постановлений. Это на 19,2% больше, чем в 2020 году. Данные предоставили “Ъ” по запросу в полиции. Общую сумму штрафов в МВД не раскрывают.
Чаще всего в минувшем году штрафы накладывались (в автоматическом режиме и инспекторами) за следующие нарушения правил дорожного движения (ПДД):
- превышение скорости движения (124 млн постановлений);
- несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (13,6 млн);
- проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (5,2 млн);
- нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона (2,9 млн);
- управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена (2,8 млн);
- нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов (2,6 млн);
- несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (2,6 млн);
- непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными световыми и звуковыми сигналами (1,9 млн);
- нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения (1,4 млн);
- непредоставление преимущества пешеходам или иным участникам дорожного движения (1,2 млн).
По сравнению с 2019 годом топ-10 нарушений остались примерно такими же. Несколько выросла доля нарушений, связанных с эксплуатации технически неисправных автомобилей. Отчасти это связано с активной закупкой Госавтоинспекцией приборов по проверке транспорта в рамках нацпроекта БКАД (дымомеров, приборов для контроля шин и прочих), а также с усилением контроля накануне запуска реформы техосмотра ТО с 1 марта 2021 года.
Помимо этого в 2020 году сотрудники ГИБДД пресекли 550,7 тыс. (+0,3%) фактов управления автомобилями нетрезвыми водителями и отказавшимися от проверки на алкометре. По итогам было заведено более 68,4 тыс. (+0.6%) уголовных дел по ст. 264,1 УК РФ. Также было выявлено 22,4 тыс. (+5,1%) фактов управления ТС водителями в состоянии наркотического опьянения.
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Официальная статистика по аварийности и штрафам ГИБДД публикуется ежегодно на сайте Госавтоинспекции в середине февраля-начале марта. Пока эти данные не раскрываются.
ГИБДД, Росавтодор и другие органы, напомним, в течение 2020 года отчитывались о снижении интенсивности движения на дорогах из-за пандемийных ограничений — в отдельные весенние месяцы аварийность была меньше на 30-40%. Число нарушений на этом фоне увеличилась: во-первых, все чаще применяются камеры, которые фиксируют несколько составов нарушений в одной точках, во-вторых, число самых комплексов во время пандемии выросло (эти данные МВД не раскрывает, “Ъ” запрашивал), что отразилось на выявляемости, говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. «Количество камер на дорогах в уже никак на аварийность не влияют, это всем понятно,— считает господин Шкуматов.— Раньше хоть какая-то корреляция была. Сейчас связи не осталось, комплексы устанавливаются для сбора штрафов». Более того, считает эксперт, развитие систем фотовидеофиксации даже косвенно ухудшает безопасность движения.
Эти деньги граждане могли бы потратить на обновление автопарка, однако из-за понесенных затрат они теперь купят более дешевую машину экономкласса или поддержанную машину с меньшим уровнем пассивной безопасности.
В 2019 году, напомним, органы ГИБДД вынесли 142,1 млн (+11% к 2018 году) штрафов за нарушение правил дорожного движения. Из них 122,1 млн — с помощью камер. Сумма наложенных ГИБДД санкций тогда превысила 106,5 млрд руб.