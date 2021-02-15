В России маткапитал предлагают распространить на третьего и последующих детей

Депутаты от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов вносят в Госдуму законопроект о выплате с 1 января 2022 года материнского капитала на третьего и последующих детей в регионах с низкой рождаемостью. Согласно проекту, воспользоваться им смогут те семьи, которые не пользовались этой мерой поддержки ранее. Распространить меру предлагается также на мужчин—единственных усыновителей третьего и последующих детей.

«В целях улучшения демографической ситуации законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", предусматривающие предоставление в субъектах Российской Федерации с низкой рождаемостью, перечень которых определяется правительством Российской Федерации, права на получение МСК женщинам, родившим третьего ребенка после 1 января 2022 года, либо четвертого ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2022 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки»,— говорится в пояснительной записке. Документ в своем Telegram-канале опубликовал заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов. В электронной базе парламента законопроекта пока нет.

Авторы законопроекта поясняют, что во многих регионах с низкой рождаемостью власти предоставляют поддержку семьям после рождения третьего ребенка. Однако размер регионального семейного капитала субъекты устанавливают самостоятельно. Парламентарии пишут, что он довольно низкий, и составляют около 100–150 тыс. руб. Законопроектом предлагается установить, что с 1 января 2022 года размер материнского капитала при рождении третьего ребенка будет таким же, как и при рождении первого,— 503,2 тыс. руб.

Ранее стало известно, что в России могут разрешить размещать маткапитал в специальные банковские или брокерские продукты, такие как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками. Такая идея обсуждалась в начале февраля на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Подробности — в материале “Ъ FM” «Маткапитал подтянут к инвестициям».