Узок круг этих облигационеров

Telegram Group Inc., владеющая мессенджером Telegram, планирует привлечь минимум $1 млрд через размещение облигаций среди ограниченного круга инвесторов из России, Европы, Азии и c Ближнего Востока, утверждают источники “Ъ”. Если Telegram в течение пяти лет решится на IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения. Вопрос монетизации назрел для Telegram: деньги нужны на развитие и на возврат средств инвесторам в блокчейн-платформу TON, которая так и не запустилась.

Telegram решил привлечь минимум $1 млрд через конвертируемые облигации, бумаги не будут размещены на бирже, рассказали три источника на финансовом рынке и источник, знакомый с ситуацией. Российские инвесторы, по их словам, уже начали получать предложения. В Telegram не ответили на запрос. 13 января американское издание The Information сообщало, что Telegram обсуждает возможность привлечь финансирование в виде долга с потенциальной конвертацией в акции при IPO, конкретные параметры механизма не раскрывались.

Средства нужны Telegram для улучшения инфраструктуры и привлечения новых пользователей. В январе, по данным Sensor Tower, мессенджер стал самым скачиваемым неигровым приложением в мире. Его аудитория на тот момент превысила 500 млн пользователей, заявлял основатель Telegram Павел Дуров. Такой приток требует существенных вложений для стабильной работы мессенджера. В декабре господин Дуров объявил, что мессенджер начнет монетизироваться — в частности, через рекламную платформу для каналов. При этом Павел Дуров подчеркнул, что не планирует продавать его.

Исторически Telegram, запущенный в 2013 году, не зарабатывал и финансировался, по словам господина Дурова, на его собственные средства. В 2018 году компания впервые привлекла средства от сторонних инвесторов — $1,7 млрд в рамках двух раундов на запуск блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). На ней планировалось запустить криптовалюту Gram, ее токены и получали инвесторы проекта. Из проспекта выпуска криптовалюты также следовало, что в 2017 году Telegram потратил $70 млн, а планируемые расходы на 2018 год составляли $100 млн, на 2019 год — $130 млн, на 2020 год — $170 млн. Проекту помешали претензии Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), по мнению которой Telegram фактически предложил инвесторам ценные бумаги, должным образом не зарегистрировав их в SEC. Суд Нью-Йорка встал на сторону SEC. 12 мая 2020 года господин Дуров объявил о закрытии TON. По заключенному внесудебному соглашению Telegram обязали выплатить штраф в размере $18,5 млн и вернуть инвесторам оставшиеся $1,2 млрд. В апреле Telegram предложил американским инвесторам вернуть 72% от вложений, а другим —выбрать этот же вариант или оставить деньги в качестве займа и получить 110% через год, писал Forbes.

Особенность предстоящего размещения облигаций Telegram в том, что оно проходит среди узкого круга инвесторов, а минимальный чек для участия, по словам собеседников “Ъ”, составляет $50 млн. По информации одного из источников, минимальный чек может быть снижен до $10 млн. Организатором размещения выступает сам Telegram, а агентами — банки и брокеры в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке. При этом американцы участвовать в этом не смогут, утверждает источник “Ъ”. По его словам, право отбирать инвесторов остается за Telegram.

В России потенциальные инвесторы, по данным источников, получают предложения о покупке облигаций от ВТБ и «Атона», которые являются финансовыми агентами на этом рынке. В «Атоне» отказались от комментариев, ВТБ не ответил на запрос “Ъ”. Облигации будут выпущены на срок пять лет, ежегодно будет выплачиваться купон — предварительно в размере 7–8% от суммы долга, знает один из собеседников. Если Telegram в течение пяти лет решится на IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.

Первичное размещение невыгодно проводить сейчас, так как при наличии стабильной монетизации в Telegram акции компании можно разместить по более высокой оценке, считает главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин. При проведении IPO Telegram придется учитывать, что держатели облигаций зафиксируют прибыль и поменяют долг на акции, поэтому компании надо будет размещать большой объем акций, чтобы что-то заработать.

Инструмент привлечения средств, который выбрал Telegram, используется редко, говорят опрошенные “Ъ” эксперты.

«Такая форма характерна для более традиционного бизнеса, хотя Telegram обладает, скорее, признаками стартапа, хоть и крупного»,— рассуждает сооснователь TMT Investments Артем Инютин. Схема с конвертируемым займом популярна для венчурных сделок, в которых участвуют небольшие компании, но в России такого масштаба сделки случаются редко, утверждает директор департамента инвестиций и рынков капитала КПМГ в России и СНГ Гурген Агамян.

Предложение Telegram может быть интересно инвесторам, если размер купона действительно будет в диапазоне 7–8%, добавляет Артем Инютин. Спрос на бумаги должна подогреть именно возможность в будущем получить акции Telegram, считает партнер и руководитель группы по работе с технологическими и медийными компаниями Deloitte в СНГ Антон Шульга. По его мнению, российских инвесторов это тоже заинтересует.

Telegram будет тратить деньги не столько на технологии, сколько на привлечение новых пользователей, полагает господин Инютин. «Чем на более высокой стадии развития находится проект, тем труднее это сделать»,— поясняет он. Господин Агамян считает, что привлеченные средства Telegram направит на возврат денег инвесторам по прошлой сделке и текущие расходы.

Полина Смородская, Дмитрий Шестоперов