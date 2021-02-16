«Ё-мобиль» запитается от Сбербанка

Сбербанк купил компанию «Ё-инжиниринг», которая разрабатывала российский гибрид «Ё-мобиль». Он обошелся в €150 млн, но в итоге был закрыт до начала серийного выпуска. Команда главного конструктора «Ё-мобиля» Андрея Гинзбурга на базе «Ё-инжиниринг» последние годы не была замечена в крупных проектах, за исключением белорусского электромобиля. Теперь на их команду и компетенции рассчитывает «Сбер» для своей автомобильной платформы, но эксперты сомневаются в эффективности для этого опыта «Ё-инжиниринг».

ПАО «Сбербанк» через ООО «Цифровые активы» приобрел у белорусской «Кейджи Импэкс» 100% ООО «Ё-инжиниринг», следует из данных «СПАРК-Интерфакс». В Сбербанке “Ъ” подтвердили закрытие сделки, сумма инвестиций не раскрывается. Команда и компетенции будут использоваться для развития направлений Sber Automotive Technologies (SberAutoTech), разработки платформы для автономных средств передвижения, беспилотных автомобилей и технологий, уточнили в банке.

В SberAutoTech перешла часть команды «Яндекса», которая отвечала за создание экосистемы для автомобилей, в конце 2020 года компания запустила в Москве тестирование первой серии беспилотников на базе Kia Ceed. В то же время, писали «Ведомости», «Сбер» и Cognitive Technologies заморозили совместный проект Cognitive Pilot, сославшись на отсутствие необходимого госрегулирования.

«Ё-инжиниринг» в 2010-х занималась НИОКР для российского проекта гибридного автомобиля «Ё-мобиль» и сохранила патенты на силовой агрегат, в частности «суперконденсатор». Журнал «За рулем» называл владельцем «Кейджи Импэкс», которой в последние годы принадлежала «Ё-инжиниринг», Андрея Гинзбурга. Он также возглавлял «Ё-Авто», работал над «Ё-мобилем», был главным конструктором проекта.

Впервые о «Ё-мобиле» в 2010 году заявил Михаил Прохоров, инвестиции в проект оценивались в €150 млн. Сроки реализации не раз срывались, и в апреле 2014 года группа ОНЭКСИМ господина Прохорова отказалась от проекта. Среди причин назывался резкий рост расходов, но на рынке исходно слабо верили в проект, называя его имиджевым. Несмотря на заявления Михаила Прохорова о претендентах на разработки, основную часть документации по «Ё-мобилю» за €1 получил НАМИ. До конца 2014 года выпустили четыре экземпляра ё-Crossback, которые получили Владимир Жириновский, Михаил Прохоров, неназванный адресат и одна машина осталась у «Ё-инжиниринг».

«Кейджи Импэкс» в 2017 году приняла участие в проекте белорусского электромобиля на базе Geely — говорилось о создании силовой установки, но в целом запрос на тендере звучал как «разработка системы управления движением образца, схем ее согласования с электроприводом и батареей». Последний анонсированный проект — НИОКР «полностью электрических» мотоциклов Punch. О компетенциях или разработках по автономным технологиям или беспилотникам у «Ё-инжиниринг» никогда не упоминалось. Связаться с господином Гинзбургом не удалось.

«Сбер», вероятно, в целом заинтересован в наличии команды автоинженеров с опытом, полагают источники “Ъ”, а ее сейчас сложно найти на рынке. Опрошенные аналитики также не видят прямой связи между компетенциями по электромобильности, которые никто не берется оценивать, и беспилотниками.

Сергей Удалов из «Автостата» подчеркивает, что «Ё-мобиль» был хорошим маркетинговым ходом, а для создания машины, как показывает опыт даже успешных проектов из Китая, нужны опытные инженеры из крупных концернов. Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» добавляет, что партнерство с Cognitive развивалось в рамках концепции возможности перехода с третьего уровня автономности (driver assistant) на четвертый, которую отрицают игроки вроде «Яндекса», Waymo и другие. Ряд источников “Ъ” согласны, что вряд ли речь идет о конкретном понимании перспектив и это deep pockets problem («синдром избытка средств»).

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting полагает, что «Сбер» активно развивает логистические направления, беспилотники — «перспективное в долгосрочном плане решение логистических задач, особенно в грузоперевозках», а «Ё-мобиль» «скорее нужен для формирования компетенций». У «Кейджи Импэкс» был проект электрического «каблучка» по типу Peugeot Partner, в основе которого лежала идея, что электротранспорт при нынешней стоимости батарей должен быть только коммерческим. Коммерческое применение беспилотников источники “Ъ” в автопроме также называют более перспективным в ближайшие годы из-за того, что возможность участия такого транспорта в общих потоках ограниченна.

Ольга Никитина, Дмитрий Шестоперов