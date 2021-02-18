Премьер Грузии объявил об отставке

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что покинет свой пост. Он объяснил это решение разногласиями с командой по вопросу ареста лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора Мелия.

«К сожалению, из-за того, что я не смог договорится с командой по данной теме, я принял решение оставить занимаемую должность»,— заявил он (цитата по «РИА Новости»). Господин Гахария считает, задержание оппозиционера поставит под угрозу многих граждан.

Напомним, в среду вечером Тбилисский городской суд постановил арестовать оппозиционера после того, как он отказался в полной мере заплатить залог по уголовному делу за попытку насильственного захвата власти в июне 2019 года. Представители Объединенной оппозиции Грузии, в состав которой входят лидеры всех значимых политических сил страны, забаррикадировалась в штаб-квартире партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Они полны решимости оказать «физическое сопротивление» спецназу МВД в случае попытки ареста господина Мелии.

Подробности — в материале “Ъ” «Грузинская оппозиция готовится к силовому сопротивлению».