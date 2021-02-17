По запросам трудящихся

Депутаты от «Единой России» и СР внесли в Госдуму законопроект о внесудебном порядке блокировки в интернете «информации, которая порочит честь и достоинство лица и связана с обвинением в совершении преступления». Гражданин, обнаруживший в интернете информацию, которую он сочтет таковой, сможет обратиться с просьбой удалить ее в прокуратуру, которая проверит сведения, указанные в заявлении, а затем, если удостоверится в их противоправном характере, направит в Роскомнадзор требование об их блокировке. Эксперты называют инициативу «новым видом внесудебной юридической расправы», лишенной смысла в условиях распространения средств преодоления блокировок сайтов в интернете.

Депутаты от «Единой России» Сергей Боярский, Игорь Станкевич и Андрей Альшевских, а также председатель комитета Госдумы по делам национальностей, депутат от СР Валерий Газзаев во вторник вечером внесли в Госдуму законопроект, добавляющий в закон «Об информации» новую статью, которая вводит новый порядок ограничения доступа к «недостоверной информации, которая порочит честь и достоинство лица или подрывает его репутацию и связана с обвинением лица в совершении преступления».

Согласно тексту законопроекта, гражданин сможет обратиться в региональную прокуратуру с просьбой принять меры к удалению такой информации или к блокировке ресурса, если информация не будет удалена. Заявление должно содержать мотивированное обоснование недостоверности информации. Необходимо будет также предоставить «заверенную копию» сайта или страницы сайта в интернете. Затем прокуратура в течение десяти дней будет обязана провести проверку заявления и отправить свое заключение в Генпрокуратуру. Там в течение пяти дней должны будут проверить заключение, и, если информация подтвердится, Генпрокуратура обратится в Роскомнадзор с требованием удалить порочащий честь гражданина контент. Затем Роскомнадзор уведомит провайдера хостинга и владельца сайта на русском и английском языках о необходимости удалить контент, а в случае отказа блокирует ресурс.

Первый замруководителя фракции ЕР Андрей Исаев сообщил “Ъ”, что перед внесением инициатива обсуждалась во фракции и была поддержана. За пояснениями о причинах появления этого законопроекта и примерами он посоветовал обратиться к авторам, однако они или не ответили на вопросы “Ъ”, или были недоступны для комментариев.

В пояснительной записке говорится лишь, что «существующие нормы не содержат действенного механизма непосредственной оперативной защиты граждан от распространения информации, порочащей их честь и достоинство или подрывающей репутацию» и что с учетом развития современных цифровых сервисов необходимо «создание дополнительного механизма защиты прав и свобод граждан в цифровой среде».

Напомним, сейчас Генпрокуратура может инициировать блокировку в интернете информации, которая «в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность» или демонстрирует «явное неуважение к обществу и органам власти». Также с 2015 года действует закон о «праве на забвение», по которому оператор поисковой системы по требованию заявителя обязан прекратить выдачу ссылок на веб-cтраницы, позволяющие «получить доступ к информации о заявителе, распространяемой с нарушением законодательства РФ, являющейся недостоверной, а также неактуальной, утратившей значение для физического лица в силу последующих событий или его действий». Однако поисковые системы могут отказаться, и тогда решение о прекращении доступа к такой информации принимает суд. Только за три первых месяца действия закона Google, по ее данным, получила свыше 1,4 тыс. запросов на удаление ссылок, а «Яндекс» — более 3,5 тыс. При этом обе компании удалили лишь около четверти ссылок.

В то же время информация может быть признана порочащей честь и достоинство или связанной с обвинением в совершении преступления только по решению суда. Ее блокировка и удаление тоже возможны только по решению суда. Распространение такой информации считается либо уголовным преступлением (ст. 128.1 УК, клевета), либо преследуется в гражданском порядке (ст. 152 ГК, защита чести, достоинства и деловой репутации). В декабре 2020 года наказание за клевету, распространяемую в интернете, было увеличено до двух лет лишения свободы. В клевете против ветерана войны Игната Артеменко сейчас обвиняется Алексей Навальный — он назвал всех участников ролика в защиту поправок к Конституции, в том числе и господина Артеменко, «предателями».

Адвокат Мансур Гильманов считает, что законопроект, скорее всего, направлен против расследований Алексея Навального: «То, что сведения порочат честь и достоинство гражданина, должно быть сперва установлено судом, и уже только потом могут приниматься какие-либо меры. А в этом случае до суда будут приниматься решения, существенным образом ограничивающие права и свободы граждан». Депутаты предлагают новый вид внесудебной юридической расправы, где все будет решать прокурор, говорит старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин: «Депутатам стоит вовсе предложить упразднить судебную власть ввиду излишней сложности процедуры судопроизводства, так как этот законопроект, по сути, именно об этом».

«Никакого смысла в наращивании такой регуляторики нет. Блокировка сайтов в интернете спокойно обходится с помощью таких инструментов, как VPN,— полагает руководитель организации "Роскомсвобода" Артем Козлюк.— Но вместе с тем наращивается законодательная база, которая наказывает в том или ином виде и пользователей, и владельцев сайтов, и операторов связи».

Мария Макутина, Ксения Веретенникова, Кира Дюрягина, Иван Дарбиниекс