Госдума приняла закон о новых штрафах для иностранных агентов

Госдума поддержала сразу во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах для иностранных агентов и тех, кто распространяет о них информацию.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях были внесены в ноябре членами комиссий Госдумы и Совета федерации по борьбе с иностранным вмешательством в дела России после того, как ранее тот же состав авторов внес пакет законопроектов о расширении применения статуса иностранного агента. Напомним, теперь его можно будет присвоить организациям без юридического лица и гражданам, которые, получая средства из-за рубежа, занимаются политической деятельностью «в интересах иностранного государства» или сбором сведений в военно-технической сфере.

Штрафы для юрлиц за незаконное ведение деятельности НКО-иноагента будут достигать 5 млн руб. Распространение НКО-иноагентом материалов без указания «агентского» статуса будет караться штрафами в размере 100–300 тыс. руб. для должностных лиц и 300–500 тыс. руб. для юридических лиц. Гражданам распространение информации о любом иноагенте или его материалов без указания этого статуса обойдется в 2–2,5 тыс. руб., должностным лицам — в 4–5 тыс. руб., юридическим лицам — в 40–50 тыс. руб.

Ко второму чтению депутаты уточнили, что речь идет о распространении информации не только в СМИ, но и в интернете. Кроме того, в документе теперь указано, что закон вступает в силу с 1 марта 2021 года, поэтому представитель профильного комитета по законодательству попросил депутатов принять проект сразу во втором и третьем чтениях, чтобы успеть к этому сроку. В итоге закон был одобрен 319 голосами за при 78 против.