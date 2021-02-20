Александру Шестуну оставили срок

Мособлсуд оставил в силе приговор бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну. Бывший чиновник получил 15 лет колонии строгого режима по обвинению в систематическом получении взяток, незаконном участии в предпринимательской деятельности, мошенничестве и отмывании похищенного. Защита настаивала, что суд первой инстанции не учел доводов в пользу невиновности господина Шестуна, но понимания в апелляционной инстанции не нашла.

Рассмотрение жалобы защиты Александра Шестуна на приговор, вынесенный ему ранее Подольским судом Московской области, в апелляционной инстанции Мособлсуда заняло два дня. Адвокаты экс-чиновника просили отменить приговор, оправдать их подзащитного и прекратить его уголовное преследование. Защита также указывала на многочисленные нарушения УПК, допущенные, по ее мнению, в отношении господина Шестуна.

В частности, в жалобах указывалось, что в течение полугода судебные заседания с участием Шестуна проводились до позднего вечера четыре раза в неделю, а кроме того, нарушались ст. 3 (запрет пыток) и ст. 6 (право на справедливый суд) Европейской конвенции по правам человека.

В свою очередь, прокурор настаивал на законности и обоснованности решения суда первой инстанции и предлагал оставить жалобы адвокатов без удовлетворения.

Подольский горсуд в декабре прошлого года признал Александра Шестуна виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), ст. 289 (незаконная предпринимательская деятельность) и ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ. Путем частичного сложения наказаний суд назначил ему 15 лет колонии строгого режима и штраф в размере 49 млн руб.

Как установлено следствием и судом, занимая должность главы Серпуховского района с 2003 по 2018 год, Александр Шестун через доверенных лиц создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые от этого доходы он использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков. Кроме того, установил суд, с 2012 по 2018 год он получал взятки на общую сумму 9,4 млн руб. от руководителя АНО «Надежда», а впоследствии главы департамента по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики Татьяны Гришиной, которая сама находилась под следствием за махинации.

Ранее Генпрокуратура, опираясь на материалы СКР, добилась конфискации у господина Шестуна и связанных с ним лиц 676 объектов недвижимости, в том числе 565 участков, двух баз отдыха, а также 22 автомобилей стоимостью 27 млн руб.

Заслушав стороны, апелляционная коллегия Мособлсуда решила оставить приговор экс-чиновника в силе.

Александр Александров