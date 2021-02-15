Верховный суд снова внес в Госдуму законопроект об «уголовном проступке»

Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, который вводит в российское уголовное право понятие «уголовного проступка». Оно позволит суду не назначать уголовное наказание за целый ряд преступлений небольшой и средней тяжести, если они совершены человеком впервые.

Согласно проекту закона, к категории уголовных проступков предлагается отнести 112 составов преступлений, в том числе 53 из сферы экономики. Наказывать за уголовный проступок Верховный суд предлагает штрафами, общественными работами и ограниченно оплачиваемыми работами. В случае наличия в деле причиненного ущерба его необходимо будет возместить. Если это не будет сделано, то привлекать за содеянное будут к уголовной ответственности.

Поправки Верховный суд разработал осенью 2020 года. Он предлагает предлагает отнести к проступкам нетяжкие преступления — в частности, кражу и мошенничество без отягчающих обстоятельств и незаконное образование юрлица. Во время заседания СПЧ в декабре президент России Владимир Путин поддержал идею не доводить людей, совершивших мелкие преступления, до судимости.

Аналогичный законопроект Верховный суд вносил в 2018 году. Тогда документ получил отрицательный отзыв со стороны правительства.

Подробнее о предложениях ВС — в материале “Ъ FM” «Уголовное наказание хотят заменить на проступок».