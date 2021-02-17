Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям против России

Режиссер Никита Михалков призвал лишать гражданства тех, кто призывает ввести антироссийские санкции и совершает другие подобные действия. При этом он заявил, что нужно избежать злоупотреблений. Согласно ст. 6 Конституции России, человека не могут лишить гражданства.

В СССР была норма о лишении гражданства. В ст. 18 закона «О гражданстве СССР» говорилось, что лишить гражданства можно в исключительных случаях, «если лицо совершило действия, порочащие высокое звание гражданина СССР и наносящие ущерб престижу или государственной безопасности СССР».

«Я, например, совершенно убежден, что можно вводить, возвращать статью о лишении гражданства. Не для того, чтобы побить инакомыслие, истребить его, не для того, чтобы наказать людей, которые выходят и протестуют против беззакония, чиновничества, коррупции так далее. Она есть, с ней надо бороться, но не разрушением страны»,— заявил господин Михалков в интервью телеканалу «Россия 24».

«Когда за этим стоит, допустим, обращение к западным странам о введении санкций против твоей страны — это повод для того, чтобы сказать: "Мой дорогой..."»,— сказал режиссер.

Он также напомнил историю «философского парохода», когда в 1922 году выдающихся деятелей принудительно отправили за границу. «Потому что их было невозможно ни казнить, ни посадить — слишком велики были имена. Они потеряли физически Родину, но создали величайшую эмигрантскую литературу. И Бунин, и Шмелев, и Ильин, которые философы великие и так далее»,— отметил он.

При этом Никита Михалков заявил, что статья должна быть прописана так, чтобы не было злоупотреблений. «Убежден совершенно, что вот эта возможность… надо абсолютно точно прописать, чтобы не было злоупотреблений: обругал начальника, и его выслали из страны. Это должно быть прописано»,— сказал он. «Мы тем самым избежим всяких тюрем, лагерей и постоянного смердения из точки в пространство страны»,— заявил господин Михалков.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать вопрос об уголовной ответственности за действия, направленные на введение санкций, наносящих ущерб экономике. Он, в частности, осудил призыв Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом РФ иноагентом) Алексея Навального к США и ЕС с просьбой ввести санкции против ряда российских политиков и бизнесменов.

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