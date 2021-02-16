Стоимость биткойна впервые превысила $50 тысяч

Средневзвешенная стоимость биткойна в 15:30 по московскому времени впервые в истории превысила отметку в $50 тыс., свидетельствуют данные Coindesk. Сегодня, 16 февраля, утром стоимость биткойна приближалась к этой отметке, но не смогла ее достичь. На 15:33 цена криптовалюты находится на уровне $50,3 тыс.

В декабре криптовалюта вернулась к исторической отметке $21 тыс. и с тех пор продолжает расти. Последние два месяца стоимость биткойна регулярно бьет исторические рекорды. В последнее время подорожанию криптовалюты способствовало решение корпорации Tesla инвестировать в нее $1,5 млрд.

Подробности — в материале “Ъ FM” «Биткойн стремится к новым рекордам».