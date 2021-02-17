В парламент НКР внесли законопроект о признании русского языка официальным

В Национальное собрание непризнанной Нагорно-Карабахской республики внесен законопроект о признании русского языка вторым официальным. Как сообщает «РИА Новости», его подписал президент Араик Арутюнян.

«Официальными языками НКР являются литературный армянский и русский языки»,— говорится в законопроекте. Документом вводится обязанность при необходимости вести делопроизводство на русском языке. НКР намерена поощрять выпуск печатных изданий на двух языках.

«Долгосрочное присутствие в Арцахе российских миротворцев, осознание необходимости совместного решения многочисленных социальных и коммуникативных проблем, сотрудничество в сферах строительства, здравоохранения, образования и науки требует переоценки роли русского языка»,— говорится в пояснительной записке к документу.

НКР объясняет введение еще одного официального языка формированием новой повестки с учетом отношений с Россией, исторической памятью и тем, что для многих жителей русский — это второй язык для общения. По мнению авторов законопроекта, инициатива создаст условия «углубления сотрудничества во всех сферах».

Информация о разработке законопроекта в декабре уже появлялась в Telegram-каналах, но официально не подтверждалась. Кремль тогда позитивно оценил инициативу, но отметил, что это «не является темой переговоров и темой контактов, это ситуация де-факто».