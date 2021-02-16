Консолидированная выручка «Яндекса» выросла на 17% в 2020 году

Консолидированная выручка «Яндекса» в 2020 году без учета показателей «Яндекс.Маркета» выросла на 17% год к году и составила 206 млрд руб., следует из отчетности компании. Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» без учета «Яндекс.Маркета» выросла на 2%, до 28,5 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA увеличился на 6%, до 53,9 млрд руб. «Яндекс» прогнозирует, что по итогам нынешнего года его выручка составит 305–320 млрд руб.

В четвертом квартале выручка «Яндекса» увеличилась на 24%, до 63,9 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль — на 41%, до 9,8 млрд руб.

Консолидированная выручка сегмента «Такси» (помимо агрегатора такси объединяет фудтех-проекты и каршеринг) за год выросла на 49%, до 68 млрд руб. Сегмент принес 31% от всей выручки «Яндекса» в 2020 году.

Дмитрий Шестоперов