«Норникель» потерпел утечку прибыли

Чистая прибыль и EBITDA «Норникеля» снизились по итогам 2020 года, когда на предприятии холдинга произошел крупный разлив нефтепродуктов. За аварию компания должна выплатить штраф порядка $2 млрд, но пока обжаловать решение суда не намерена, считая такой шаг не соответствующим своим интересам.

Чистая прибыль «Норникеля» в 2020 году сократилась на 39%, до $3,6 млрд, говорится в опубликованной 16 февраля отчетности компании по МСФО. Показатель EBITDA снизился на 3%, до $7,7 млрд, после признания расходов ГМК по компенсации ущерба окружающей среде, который был нанесен в результате разлива дизельного топлива на ТЭЦ под Норильском в конце мая (см. “Ъ” от 4 июня 2020 года).

Суд в начале февраля обязал компанию выплатить 146 млрд руб., или $2 млрд, за этот разлив (см. “Ъ” от 6 февраля). Пока оспаривать это решение компания не намерена. «В качестве своей предварительной позиции по перспективам обжалования руководство группы оценивает, что дальнейшее обжалование не соответствует интересам группы»,— говорится в отчетности компании.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что компания в полной мере извлекла уроки из инцидента, связанного с разливом топлива, и существенно пересмотрела свои подходы к экологическому риск-менеджменту.

«Компания планирует увеличить инвестиции в повышение промышленной безопасности и поддержание энергетической инфраструктуры, а также снизить использование дизельного топлива, заменяя его на природный газ, который имеет более низкий углеродный след»,— сказал он и добавил, что компания подтверждает свои обязательства по исполнению Серной программы.

Также компания отчиталась о росте на 15% консолидированной выручки до $15,5 млрд. Причиной стал рост биржевых цен на палладий и родий и плановое увеличение производства на Быстринском ГОКе. По информации компании, в 2020 году цена на палладий выросла на 43%, закрепившись на уровнях выше $2 тыс. за унцию, благодаря более высокому, чем ожидалось, спросу в автомобильном секторе и перебоям в поставках металла из ЮАР. «Норникель» ожидает, что рынок будет сбалансированным в 2021 году, поскольку дополнительный спрос на металл будет компенсирован высвобождением запасов незавершенного производства горнодобывающими компаниями Южной Африки и восстановлением объемов переработки ломов.

Евгений Зайнуллин