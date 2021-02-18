Бывшему губернатору засчитали награды

Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего губернатора Хабаровского края и полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Виктора Ишаева виновным в растрате более 7,5 млн руб. из средств НК «Роснефть». Как установил суд, в бытность вице-президентом нефтяной компании господин Ишаев сдал по явно завышенной стоимости для нужд представительства НК в Хабаровске помещения аффилированной с ним фирмы. Экс-чиновник, вины так и не признавший, получил пять лет лишения свободы условно, хотя гособвинение настаивало на реальном сроке. Его подельник, экс-глава представительства «Роснефти» Геннадий Кондратов получил три года условно. При этом оба были оштрафованы. Суд также частично удовлетворил иск НК к фигурантам.

К Замоскворецкому суду Виктор Ишаев, находившийся во время процесса под подпиской о невыезде, приехал заранее на черном Maybach. Его водитель, высадив пассажира, припарковался напротив входа в райсуд и на протяжении всего заседания находился за рулем и не глушил двигатель: то ли на удачу, то ли был уверен в успешном для пассажира, которого прокуратура требовала отправить в колонию, исходе процесса. Тем временем в зал, где проходило оглашение приговора, впустили лишь участников заседания. Журналисты около пяти часов слушали судью в режиме видеотрансляции, а в зал им разрешили войти лишь незадолго до того, как председательствующая Лариса Семенова огласила назначенное подсудимым наказание.

Однако еще с первых слов судьи стало понятно, что Виктор Ишаев и бывший руководитель представительства «Роснефти» Геннадий Кондратов признаны виновными в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). При этом госпожа Семенова отметила, что свои преступные действия оба совершали осознанно, используя служебное положение, чем и причинили потерпевшей стороне, которой по делу проходила нефтяная компания, ущерб в размере более 7,5 млн руб.

В июле 2014 года, как следует из материалов дела, Виктор Ишаев, который к тому времени много лет проработал главой Хабаровского края, а затем занимал посты министра по развитию Дальнего Востока и полномочного представителя президента в ДФО, стал советником ПАО «НК "Роснефть"» в ранге вице-президента. В этой должности он занимался координацией проектов компании, реализуемых на Дальнем Востоке.

Именно в это время, как установили следствие и суд, он организовал «с целью хищения имущества» нефтяной компании договор об аренде помещения площадью чуть более 280 кв. м для представительства НК с аффилированной с экс-чиновником фирмой ООО «Бейс». Ежемесячная цена аренды помещения, по подсчетам следствия, была завышена на 100 тыс. руб. В результате, согласно выводам суда, с июля 2014-го по март 2019 года «Роснефть» переплатила за свой хабаровский офис свыше 7,53 млн руб.

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Глава представительства Геннадий Кондратов, следует из приговора, являлся соучастником аферы, поскольку ввел в заблуждение членов закупочной комиссии в вопросе размера арендной платы, а затем лично подписал договор аренды.

Интересно, что стороны во время слушаний разошлись в оценке суммы ущерба. Так, представитель «Роснефти» в прениях просил удовлетворить гражданский иск к подсудимым на 23 млн руб. Однако гособвинение с ним не согласилось, поддержав претензии только на сумму, которая значилась в материалах дела. Интересно, что еще до завершения процесса дочь господина Ишаева перечислила более 7,5 млн руб. на один из счетов «Роснефти». Однако, узнав об этом от адвокатов, гособвинитель не согласился считать эту финансовую операцию погашением причиненного ущерба: по мнению прокуратуры, перечисление денег было не добровольным, а имело целью дать возможность подсудимому избежать реального лишения свободы.

Стоит отметить, что сам Виктор Ишаев, который в рамках дела задерживался в марте 2019 года, вины ни во время следствия, ни на процессе не признавал. «Моя совесть чиста перед Богом и людьми»,— сказал он в суде.

Между тем в прениях прокуратура просила для господина Ишаева семь лет колонии общего режима и штраф в размере 900 тыс. руб., для господина Кондратова — четыре года колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб.

Однако суд, признав фигурантов виновными, решил, что в данном случае можно их от общества не изолировать. При этом были учтены возраст бывшего губернатора (в апреле ему исполнится 73 года), состояние его здоровья и многочисленные награды, в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством» различных степеней. В итоге Виктор Ишаев получил пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 800 тыс. руб., Геннадий Кондратов — три года условно и штраф в размере 400 тыс. руб. Суд также частично — на сумму 7,53 млн руб.— удовлетворил иск НК «Роснефть».

Защита, впрочем, осталась недовольна приговором. «Чему радоваться, его надо было оправдывать. Будем решать насчет обжалования»,— сказала после заседания журналистам адвокат экс-чиновника Лариса Мове.

Владислав Трифонов