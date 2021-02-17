Экспатам отменяют сроки

Минэкономики подготовило изменения действующего режима привлечения иностранных высококвалифицированных кадров в Россию. В частности, у таких сотрудников и членов их семей появится возможность получать бессрочный вид на жительство (ВНЖ). При этом повышается минимум ежемесячного заработка для признания сотрудника высококвалифицированным — со 167 тыс. до 250 тыс. руб. Поправка о бессрочном ВНЖ уравнивает экспатов и «обычных» иностранцев, которые могут получать его уже с 2019 года. Повышение же зарплатного минимума может несколько увеличить налоговую нагрузку на работодателей, привлекающих иностранцев.

Минэкономики подготовило законопроект о совершенствовании процесса привлечения в РФ иностранных высококвалифицированных специалистов (ВКС, как правило, этот статус получают экспаты — сотрудники международных компаний).

Ведомство сообщает, что цель законопроекта — «привлечь наиболее востребованных, квалифицированных и ценных для российской экономики специалистов, а также создать благоприятные условия для того, чтобы они остались жить и работать в нашей стране». В пояснительной записке к проекту отмечается, что в среднесрочной перспективе численность населения в активном трудоспособном возрасте будет сокращаться, при этом РФ остается донором квалифицированных кадров для других стран.

Законопроект предусматривает предоставление права получения бессрочного вида на жительство ВКС и членам их семей без нынешней привязки к периоду действия трудового или гражданско-трудового договора. Бессрочный ВНЖ дадут тем, кто уже имеет минимум трехлетний вид на жительство и работал в этот период в России с удержанием работодателем НДФЛ с зарплаты. Само по себе получение такого вида на жительство будет снимать потребность в оформлении разрешения на работу. Также упрощен документарный порядок оформления таких разрешений на работу тем, для кого они остаются.

Одновременно с упрощающими мерами предлагается и некоторое ужесточение: повышение минимума зарплаты, который позволяет относить сотрудников к высококвалифицированным, со 167 тыс. до 250 тыс. руб. в месяц. В случае выявления нарушений при удержании НДФЛ работодатель на два года лишается возможности привлекать высококвалифицированных иностранных сотрудников.

По данным МВД, в 2020 году было выдано 62,7 тыс. разрешений на работу (их общее число в «ковидный» год сократилось почти вдвое по сравнению с 2019-м). В том числе для высококвалифицированных специалистов выдано 20,5 тыс. разрешений (в 2019-м — 34,3 тыс.). По данным ФНС за 2018 год (более свежие данные не приводятся), средний уровень дохода подобных специалистов превышал 600 тыс. руб. в месяц. Исходя из этого можно заключить, что повышение минимума зарплаты не является значимой проблемой.

Председатель миграционного комитета Ассоциации европейского бизнеса в России Людмила Ширяева отмечает, что появление возможности для высококвалифицированных сотрудников получать бессрочный вид на жительство устанавливает единый подход к выдаче такого документа (для «обычных» иностранцев бессрочный ВНЖ введен еще в 2019 году). В то же время, по ее словам, повышение порога зарплаты может обернуться дополнительной финансовой нагрузкой (по уплате взносов в социальные фонды) для компаний, у которых не будет возможности поднять зарплату сотрудников до нового уровня и которым придется нанимать таких иностранных граждан с получением стандартного разрешения на работу.

Татьяна Едовина