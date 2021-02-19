Минфин предложил меры по повышению собираемости налогов без их увеличения

Минфин предложил пакет мер по поддержке пострадавших в пандемию отраслей экономики, а также по повышению собираемости налогов без увеличения фискальной нагрузки для населения и бизнеса.

«Предлагается ряд новаций по совершенствованию налогового администрирования и международного налогообложения, результативности инвестиционных налоговых льгот. Также предусмотрена донастройка законодательства по отдельным налогам и сборам, упрощение процедур»,— прокомментировал соответствующий законопроект замминистра финансов Алексей Сазанов.

Основные предложения Минфина:

освобождение от предоставления 3-НДФЛ при продаже имущества, находившегося в собственности менее минимального предельного срока владения, при условии, что сумма налоговых вычетов от продажи (250 тыс. руб. или 1 млн руб.) превышает доходы;

отмена с 1 января 2023 года налогового декларирования объектов, налоговой базой по которым выступает кадастровая стоимость: уплата налога будет производиться на основании данных Росреестра и в порядке, аналогичном транспортным и земельным налогам;

введение беззаявительного порядка предоставления льгот по земельному налогу для малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока;

освобождение детей-инвалидов (их представителей) от уплаты пошлины при обращении в суды общей юрисдикции или получении нотариальных услуг;

расширение перечня налогооблагаемых доходов иностранных компаний, полученных от российских источников, что необходимо для приведения норм Налогового кодекса в соответствии с практикой применения соглашений об избежании двойного налогообложения;

ограничение суммы расходов по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для региональных инвестиционных проектов стоимостью финансирования конкретного проекта;

применение понижающего коэффициента по НДПИ для компаний, добывающих трудноизвлекаемые запасы природного газа из залежей березовской свиты по аналогии с налоговым стимулированием разработки туронских залежей, отдельные характеристики которых практически идентичны;

продление действия до 2023 года пониженной ставки налога на имущество для организаций железнодорожной инфраструктуры;

уточнение условий для получения обратного акциза на этан и сжиженный углеводородный газ (СУГ) с 1 января 2022 года;

донастройка демпферного механизма по результатам обсуждения с нефтяными компаниями ситуации на топливном рынке и ценовой конъюнктуры на мировых рынках — предлагается корректировка в 2024 году индикативных цен бензина и дизельного топлива для расчета демпфера, предусматривающая их индексацию на 1%;

проведение ежегодной плановой индексации акцизов в 2024 году на уровень инфляции 4%;

сохранение по инициативе субъектов РФ до 2024 года действующего 50-процентного ограничения на перенос убытков при исчислении налога на прибыль, что позволит повысить сбалансированность региональных бюджетов и компенсировать предусмотренное на аналогичный период перераспределение данного налога из регионального в федеральный бюджет;

перенос для организаций культуры сроков уплаты налога на прибыль за 2020-2021 годы на март 2022 года с освобождением их в указанный период от уплаты аванса по этому налогу.

По итогам 2020 года объем поступлений администрируемых Федеральной налоговой службой налогов в консолидированный бюджет снизился на 7,6%. При этом размер налоговой задолженности не увеличился и остался на уровне 6,5% от совокупного дохода. Тем не менее министр финансов Антон Силуанов считает задачу по наполнению бюджета выполненной.

Подробнее — в материале “Ъ” «Вычет на пандемию».