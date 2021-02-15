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Бывший глава Республики Марий-Эл Леонид Маркелов

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Бывшего главу Марий Эл Маркелова признали виновным в получении взятки

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода признал экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова виновным в получении взятки. Наказание судья еще не объявила.

«Маркелов, будучи должностным лицом, получил взятку в виде денег через посредника»,— сказала судья на заседании (цитата по ТАСС).

Леонида Маркелова арестовали по подозрению в получении взятки 14 апреля 2017 года. По данным следствия, он получил более 235 млн руб. через доверенное лицо от директора птицефабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша за покровительство при выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Вместе с получением взятки господину Маркелову предъявили злоупотребление должностными полномочиями и незаконный оборот боеприпасов. Прокурор попросил приговорить его к 17 годам лишения свободы.

Подробности — в материале “Ъ” «Экс-главе Марий Эл предложили срок».

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