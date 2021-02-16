Цены пустили на колбасу

Мясопереработчики добиваются от ритейлеров повышения закупочных цен на 10–15% на готовую продукцию, включая колбасы и сосиски. Они аргументируют свои запросы подорожанием свинины и мяса курицы. Однако крупные производители сомневаются, что государство позволит им поднять цены. И действительно, в Минсельхозе не видят оснований для этого, отмечая, наоборот, снижение стоимости мяса.

Мясопереработчики начали направлять запросы в торговые сети о повышении оптовых цен на продукцию. В частности, обращения получили в «Ленте». Там пояснили, что поставщики ссылаются на рост стоимости сырья и просят повысить цены в пределах 10%. Эту информацию подтвердил собеседник “Ъ” в другой крупной сети. По его словам, в некоторых случаях производители обещают пролонгировать процесс повышения цен на несколько месяцев. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток») заявили “Ъ”, что рассматривают все обращения поставщиков. В Metro, Auchan, «Магните», «Дикси» и «Вкусвилле» не предоставили комментарии.

По словам крупного переработчика мяса, если в феврале 2020 года 1 кг тушки бройлера первой категории стоил 87–92 руб., то сегодня —134–138 руб., свинина на кости стоила 119 руб. за 1 кг, а сейчас — те же 134–138 руб. Коммерческий директор АПФ «Наша житница» (бренд «Стейковка») Артем Кудимов добавляет, что в 2021 году могут вырасти цены и на говядину — в пределах 15% год к году,— в том числе из-за увеличения себестоимости. «Единственный способ производителей сохранить маржу — это транслировать повышение цен для розницы»,— настаивает переработчик мяса.

Обычно производители согласовывают с ритейлерами новые цены два-три месяца. Заместитель гендиректора группы «Продо» (бренды «Клинский», «Омский бекон», «Черный кабан») Генрих Арутюнов рассказал, что компания пока не намерена увеличивать стоимость готовой продукции в магазинах. Он не уверен, что остальные переработчики «смогут долго держать удар» без повышения цен, однако сомневается, что это удастся сделать. «Поднять стоимость на прилавках сейчас проблематично из-за социальных факторов и контроля властей за ценообразованием»,— говорит он.

Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев указывает, что в опте, действительно, наблюдается дисбаланс: в декабре из-за вспышек АЧС пришлось уничтожить до 500 тыс. свиней.

Однако руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сомневается, что рост цены на свинину — основная причина, из-за которой переработчики намерены повысить цены на готовую продукцию.

По словам господина Юшина, несмотря на повышение цен на 10% в феврале, сейчас тушка свинины стоит дешевле, чем летом 2019 и 2020 годов. Зато, уточняет эксперт, в структуре расходов переработчиков мяса повышаются цены на другую продукцию: специи, которые привязаны к валюте, оболочку и упаковку, транспорт и электроэнергию.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев говорит, что мясо цыпленка-бройлера дорожает из-за фиксации стоимости комбикорма на высокой планке — в среднем 18 тыс. руб. за тонну. Кроме того, почти по всей Евразии распространяется птичий грипп, в результате сократились поголовье и производство, отмечает эксперт. Кроме того, добавляет он, многие компании испытывают проблемы с недостатком оборотных средств опять же из-за снижения поголовья и объема продукции, поставляемой на рынок.

В результате рост цен на мясо птицы становится неизбежным, полагает Альберт Давлеев. В банке непрофильных активов «Траст» (управляет ГК «Здоровая ферма») объяснили рост цен на тушку нестабильной эпидемиологической ситуацией и, как следствие этого, снижением объема предложения.

Сергей Юшин признает, что сейчас в России более 1 тыс. мясопереработчиков и в условиях высокой конкуренции ритейлеры могут не согласиться на повышение цен. Большинство компаний без высокой стоимости и известного бренда «можно безболезненно заменить, особенно в сегменте дешевой продукции», поясняет он. Если же речь идет о дорогой продукции, уточняет эксперт, ее исчезновение с полок магазинов массовый потребитель, скорее всего, не заметит.

В Минсельхозе сообщили “Ъ”, что пока не получали обращения мясопереработчиков. Но причин для роста цен там не видят. В министерстве отметили, что в начале года наблюдалось снижение цен на свинину вследствие перенасыщения рынка, аналогичная ситуация складывается и на рынке мяса птицы. По данным Минсельхоза, цены на убойное куриное мясо сейчас даже чуть ниже, чем два года назад.

Алексей Полухин