Госдума приняла закон о блокировке незаконной агитации в интернете

В среду, 17 февраля, депутаты Госдумы поддержали в третьем чтении законопроект о блокировке незаконной агитации в интернете. За проголосовали 302 депутата, против — 100 (все три оппозиционные фракции голосовали консолидированно).

Законопроект дает право Роскомнадзору по запросу Центризбиркома и региональных избиркомов блокировать со дня назначения выборов до истечения пяти дней после объявления их результатов предвыборную агитацию, размещенную в интернете с нарушением избирательного законодательства (например, агитация в «день тишины» или публикация социологических опросов накануне выборов). Инициативу внесла группа депутатов от «Единой России» во главе с председателем комитета по регламенту Ольгой Савастьяновой и руководителем комитета по информационной политике Александром Хинштейном.

Ко второму чтению единороссы добавили в проект нормы, подразумевающие внесение аналогичных изменений в закон о выборах Госдумы. В нем, как и в законе об основных гарантиях избирательных прав, будет указано, что особенности изготовления и распространения агитационных материалов могут быть установлены Центризбиркомом. В законе также появится норма о том, что предвыборная агитация может проводиться в интернете.

Алексей Куринный от КПРФ, выступая на заседании палаты, заявил, что по этому закону любое высказывание граждан на личных страницах в интернете о своих политических предпочтениях будет расцениваться как нарушение избирательного законодательства. С ним согласился Олег Нилов из «Справедливой России», отметивший, что единороссы «заранее записывают граждан в нарушители».

О беспокойстве оппозиции по поводу закона — в публикации “Ъ” «Интернет тишины».

Мария Макутина