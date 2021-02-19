Нацистских преступников не вписали в КоАП Запрет на демонстрацию их изображений не подкрепили штрафами

Госдума пока не рассмотрела поправки к КоАП, устанавливающие наказание за нарушение запрета на «публичную демонстрацию» изображений нацистских преступников, принятого Госдумой в первом чтении в среду. Депутаты предлагали ввести за это нарушение штрафы: для физических лиц — до 2 тыс. руб., для юридических лиц — до 50 тыс. руб., но правительство не поддержало законопроект. Между тем сам запрет на демонстрацию изображений вождей Третьего рейха был правительством поддержан и принят депутатами почти единогласно. Госдума может принимать законопроекты и без поддержки правительства, однако практика показывает, что такое случается крайне редко. Впрочем, автор поправок Елена Ямпольская убеждена, что скоро документ будет вынесен на пленарное заседание.

Напомним, группа депутатов Госдумы во главе с депутатами от «Единой России» председателями комитета по культуре Еленой Ямпольской и комитета по безопасности Василием Пискаревым внесла в Думу «антинацистские» законопроекты 27 ноября прошлого года одним пакетом.

Первый законопроект (поправки к законам «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности») запрещает в России «публичное демонстрирование изображений лиц», признанных военными преступниками по решению Нюрнбергского и других трибуналов, «как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах».

Сейчас такой запрет действует только в отношении нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с ними до степени смешения. Исключения возможны, только если в изображениях нет признаков «пропаганды или оправдания нацизма», а их демонстрация служит формированию «негативного отношения к идеологии нацизма».

Одновременно были внесены поправки к КоАП, согласно которым за демонстрацию изображений осужденных Нюрнбергским трибуналом нацистских вождей вводятся такие же наказания, как и за демонстрацию нацистских символов и атрибутики: для граждан — 1–2 тыс. руб. штрафа или арест до 15 суток, для должностных и юридических лиц — штрафы 1–4 тыс. руб. и 10–50 тыс. руб. соответственно.

На заседание в минувшую среду был вынесен только первый законопроект. Елена Ямпольская, выступая с докладом, сообщила, что в прошлом году на фоне празднования 75-летия Победы «у нас стали появляться совершенно дичайшие случаи»: «То в центре Москвы торгуют блузками с изображением Гитлера, то на витрине магазина выставлены бюстики нацистских вождей, то в киоске "Роспечати" вдруг находят почтовые марки с портретом Гитлера».

Напомним, что еще одна резонансная история произошла в мае прошлого года во время онлайн-акции «Бессмертный полк», когда среди портретов участников войны появились фотографии нацистских лидеров под вымышленными именами. Следственный комитет вычислил тех, кто загружал изображения, и возбудил уголовные дела по обвинению в «реабилитации нацизма».

На заседании Госдумы госпожа Ямпольская также отметила, что, согласно формулировке законопроекта, созданного при участии Главного правового управления президента, запрещается публичное демонстрирование изображений лиц, признанных виновными Нюрнбергским трибуналом. Однако глава нацистской Германии Адольф Гитлер не был осужден Нюрнбергским трибуналом.

По словам Елены Ямпольской, в правовом управлении президента по этому вопросу «возникли колебания», однако она считает, что расширить круг нацистских преступников в законопроекте можно будет ко второму чтению.

Законопроект о запрете публичной демонстрации изображений нацистских преступников был принят почти единогласно — 395 голосами. Судьба же поправок к КоАП осталась неизвестной. Правительство дало на них отрицательный отзыв, мотивируя это тем, что их реализация может повлечь увеличение нагрузки на должностных лиц, а следовательно, потребует дополнительных бюджетных расходов. В то же время в финансово-экономическом обосновании авторы законопроекта указали, что дополнительных расходов из бюджета не потребуется.

Елена Ямпольская в беседе с “Ъ” выразила уверенность, что поправки к КоАП скоро будут приняты: «Как правило, в таких случаях принимается сначала сама запретительная норма, а потом уже наказание по ней.

Поправки к КоАП внесены, они находятся в комитете по госстроительству, я думаю, что скоро они также выйдут на первое чтение».

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ) пояснил “Ъ”: «Положительный отзыв правительства необязателен для Думы. Правда, как правило, Дума голосует так, как скажет правительство. Были единичные случаи, когда "Единая Россия" голосовала против рекомендаций правительства, но по каким-то непринципиальным вопросам». Оценивая «антинацистские» законопроекты в целом, господин Синельщиков отметил: «По-моему, мы эту проблему излишне пытаемся зарегулировать. Надо знать меру. После Нюрнбергского процесса никто такие законы не придумывал, все было ясно и понятно. Хотя и тогда были и полуфашисты, и критики Нюрнбергского процесса».

Ксения Веретенникова