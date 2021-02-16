Декрет о мирном

Депутат Госдумы от «Единой России» (ЕР) Андрей Барышев в понедельник внес в Думу законопроект, смягчающий наказание за нарушение правил участия в митингах. Он считает, что принятые для борьбы с экстремистами поправки применяются во вред участникам мирных собраний, которые хотят «диалога с властью». В ЕР заявили, что господин Барышев не согласовывал эту инициативу с руководством фракции и она, скорее всего, не будет поддержана. Эксперты, однако, не исключают, что на «небольшую либерализацию» власти вполне могут пойти.

В своем законопроекте Андрей Барышев предлагает исключить из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) статью 20.2.2, которая предусматривает ответственность за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах с нарушением общественного порядка и участие в нем. Максимальное наказание для физлиц — штраф до 300 тыс. руб. или арест до 20 суток (до 30 суток — за повторное нарушение). Как указывает автор в пояснительной записке, в законе о митингах не раскрыты понятия «массовое присутствие граждан» и «группа граждан», что позволяет рассматривать как нарушение «любое скопление граждан, не регламентированное законом о митингах».

«Правоприменительная практика показывает абсурдность данной нормы, позволяющей правоохранительным органам действовать на свое усмотрение, что существенно обостряет негатив граждан»,— подчеркивает депутат.

Кроме того, он предлагает исключить из ст. 20.2 КоАП две части — пятую, об ответственности за нарушение порядка проведения публичных акций (штраф до 20 тыс. руб.), и шестую, о наказании за те же действия, причинившие вред здоровью или имуществу граждан (штраф до 300 тыс. руб. или арест до 15 суток). В пояснительной записке отмечается, что эти нормы дублируют уже имеющиеся в КоАП основания для привлечения к ответственности, в частности за мелкое хулиганство. Исключение этих положений также «позволит разрядить напряженность по отношению к органам власти», резюмирует автор проекта.

Андрей Барышев пояснил “Ъ”, что считает ненормальной практику, когда «полиция бьет людей палками» в ходе мирных шествий:

«У власти должен быть диалог с людьми — это основа основ цивилизованного общества. Когда-то эти нормы принимались против экстремизма и терроризма, но сейчас мы видим, как это не работает. Если люди хотят высказаться — надо найти форму, чтобы не перекрывались дороги, чтобы были представители власти на митинге, тогда все будет заканчиваться мирно». Депутат считает, что люди участвовали в недавних протестах «не из-за Навального, а из-за многолетних социально-экономических проблем», и в их желании выйти на улицу «не было экстремизма». «Голоса такие (о смягчении митингового законодательства.— “Ъ”) раздаются и в Думе среди коллег — мы это обсуждали. По моей информации, и в Кремле тоже об этом говорят. Поэтому перспектива принятия проекта — 50 на 50, но хотелось бы, чтобы здравый смысл восторжествовал»,— заключил единоросс.

В пресс-службе ЕР проект назвали личной инициативой Андрея Барышева.

Первый замглавы фракции ЕР Андрей Исаев заявил “Ъ”, что депутат не обсуждал документ ни с партийцами, ни на экспертном совете фракции, через который проходит большинство проектов.

«Инициативы, которые так вносятся, мы, как правило, не поддерживаем»,— пояснил господин Исаев. Напомним, 10 февраля Дума приняла закон единоросса Дмитрия Вяткина, который, напротив, ужесточает ответственность за нарушения при подготовке и проведении митингов.

Источник “Ъ” в ЕР отмечает, что это не первая популистская инициатива депутата Барышева: ранее он, например, предлагал отменить транспортный налог. «"Единая Россия" поддерживает инициативы, направленные на решение конкретных проблем граждан, но в первую очередь они должны быть реализуемыми. Для оценки потенциальных законопроектов создан экспертный совет, на обсуждение которого парламентарии и должны выносить свои инициативы перед внесением»,— пояснил собеседник. А источник “Ъ”, близкий к руководству ЕР, добавил, что Андрей Барышев, по внутренним оценкам, находится в «красной зоне», то есть имеет низкие шансы на переизбрание в Госдуму.

Позже источник «РИА Новости» в Госдуме сообщил, что «законотворческая активность» Андрея Барышева объясняется тем, что он переходит в «Яблоко».

Зампред этой партии Иван Большаков сказал “Ъ”, что единоросс действительно «проявлял интерес к выдвижению от "Яблока" на выборах в Госдуму». «Но, учитывая его репутацию и политическую биографию, мы не можем его выдвинуть»,— сказал политик.

Думская оппозиция одобрила инициативу единоросса, но связала ее с будущими выборами. «Либо у депутата проблемы с избранием и он хочет каким-то образом оставить о себе добрую память, либо власть решила отказаться от карательных мер в отношении граждан, которые пользуются ст. 31 Конституции о праве мирно собираться. Но второе невероятно, поэтому, скорее всего, первое»,— сказал “Ъ” депутат Сергей Иванов (ЛДПР). Сам он тоже намерен внести законопроект об отмене норм, ограничивающих конституционное право граждан на мирное собрание. Проект господина Барышева также поддержали первый зампред комитета по законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ) и замглавы фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин.

Политолог Павел Салин считает, что с учетом слов руководства ЕР Андрей Барышев, скорее всего, выразил частное мнение: «Случается, что депутаты, которые могут не быть выдвинутыми в следующий созыв, "демонстрируют зубы". Либо он пошел по этому пути и пытается выставить определенные условия партии, либо уже понял, что ему не светит выдвижение от ЕР, и пытается стать интересным для системной оппозиции».

Однако эксперт допускает небольшой шанс на то, что инициатива связана с желанием власти взять курс на небольшую либерализацию.

Это подтвердится, если апелляционная инстанция смягчит наказание для политика Алексея Навального, добавляет господин Салин.

По мнению политолога Ильи Гращенкова, определенная либерализация «явно наметилась», о чем свидетельствует внесенный 15 февраля в Думу законопроект Верховного суда о замене части уголовных преступлений на «уголовные проступки». Смягчение митингового законодательства может быть обусловлено «житейскими вещами» — например, нехваткой мест в спецприемниках и колониях, если митинги будут продолжаться, рассуждает эксперт: «Нужны ли власти несколько десятков или даже сотен политических узников, которые сформируют политическую прослойку в местах лишения свободы? Но без одобрения первых лиц этот проект проходным не будет. Однако его внесение может быть попыткой закинуть тему на обсуждение. Если дискуссия развернется, ее могут подхватить более весомые депутаты от ЕР, а если нет — спишут на этого депутата».

Кира Дюрягина, Андрей Винокуров, Ксения Веретенникова