Суд оштрафовал Навального на 850 тыс. руб. по делу о клевете на ветерана

Мировой судья Вера Акимова на выездном заседании в Бабушкинском суде Москвы оштрафовала политика Алексея Навального на 850 тыс. руб. по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Суд признал господина Навального виновным. Сторона гособвинения настаивала на штрафе 950 тыс. руб.

Судья также решила выделить материалы дела, касающиеся высказываний Алексея Навального в адрес судьи и прокурора, для проверки Следственным комитетом России (СКР). Напомним, во время слушаний Навальный делал резкие высказывания в их сторону — в частности, он просил судью разрешить называть ее оберштурмбаннфюрером, так как процесс напоминал ему «допрос в фашисткой комендатуре». Судья неоднократно делала Навальному замечания — в том числе тогда, когда тот пытался задать вопросы свидетелям.

По мнению защиты, высказывания Алексея Навального будут проверять на предмет высказываний о неуважении к суду, сказал адвокат Вадим Кобзев. Соответствующая статья (ст. 279 УК РФ) предусматривает штраф до 200 тыс. руб. или в размере дохода за период до 18 месяцев. Информация о направлении в СКР нового заявления Игната Артеменко от 11 февраля, появившаяся в СМИ, неверна, сказали адвокаты Алексея Навального Вадим Кобзев и Ольга Михайлова. «В СК послали материалы и протокол судебного заседания»,— сказали они “Ъ”.

Судья сказала, что господин Артеменко не был осужден за государственную измену и шпионаж. В качестве одного из доказательств вины она назвала лингвистическую экспертизу Альбины Глотовой, которая была свидетелем обвинения. «Исследование показало, что в комментарии Навального есть факты действительности»,— сказала она. Отметим, что госпожа Глотова во время заседания суда говорила, что в словах Алексея Навального об участниках ролика RT в поддержку поправок в Конституцию содержались только оценочные суждения. Исследование лингвиста Алексея Баранова, сделанное по просьбе адвокатов Алексея Навального, суд «оценивает критически», так как его показания «носят противоречивый характер».

Госпожа Михайлова сказала, что защита Алексея Навального будет обжаловать приговор. «Более того, мы еще не получили сам приговор. Суд сказал, что выдаст нам его через пять дней»,— сказала она.

Действия Алексея Навального «носили умышленный и целенаправленный характер», сказала госпожа Акимова. В качестве доказательств вины она также указала показания самого ветерана, его внука Игоря Колесникова, сиделки Зинат Темуровой, соседки Галины Маргулис, свидетеля Алексея Лукина, врача скорой помощи и т. д. Утверждение защиты Алексея Навального о фальсификации подписей Игната Артеменко «подтверждения не нашло».

Уголовное дело о клевете было возбуждено 15 июня 2020 года. Поводом стало высказывание Алексея Навального об участниках ролика телеканала RT от 2 июня в поддержку поправок в Конституцию. В ролике RT среди прочих участвовал ветеран Игнат Артеменко. Алексей Навальный всех, кто участвовал в этом ролике, назвал «предателями» и «продажными холуями».

Суд рассматривал дело в течение трех дней, первое заседание прошло 5 февраля. В ходе прений Алексей Навальный говорил, что его слова о ветеране не могут считаться клеветой, так как клевета — это заведомо ложный факт о конкретном человеке, но в его комментарии были суждения, а не факты. Гособвинитель Екатерина Фролова заявляла, что Алексей Навальный не доказал, что участники ролика брали деньги за съемки.

Ранее сегодня, 20 февраля, в здании Бабушкинского суда прошло заседание Мосгорсуда по апелляции на замену условного срока Алексею Навальному на реальный по запросу ФСИН. Суд отклонил апелляцию, но постановил зачесть в срок отбывания период домашнего ареста в 2014-2015 годах. С учетом отбытого наказания Алексей Навальный проведет в колонии два с половиной года. Защита оппозиционера планирует подать кассационную жалобу на решение суда.

О ходе суда — в онлайн-трансляции “Ъ”.