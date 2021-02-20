Суд оставил в силе решение о замене условного срока Навальному на реальный

Мосгорсуд не удовлетверил апелляцию на отмену условного срока по делу «Ив Роше» оппозиционеру Алексею Навальному. Выездное заседание проходило в здании Бабушкинского суда. По ходатайству защиты Алексею Навальному зачли дополнительные 1,5 месяца нахождения под домашним арестом в общий срок отбывания наказания. С учетом отбытого наказания оппозиционер проведет в колонии 2,5 года.

«Выслушав мнения сторон, суд постановил решение первой инстанции изменить. Зачесть в срок отбывания наказания время нахождения под домашним арестном в период с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года. В остальной части оставить решение Симоновского суда без изменения, а жалобу защиты Навального — без удовлетворения»,— зачитал решение судья Дмитрий Балашов.

Защита Алексея Навального планирует подать кассационную жалобу на решение суда. Адвокаты оппозиционера не исключают, что его этапируют в колонию уже сегодня.

В своем последнем слове оппозиционер заявил: «Так часто я выступаю с последним словом. Сейчас этот суд закончится, будет другой. И там тоже будет мое последнее слово. Если кто-то решит издать мои последние слова, получится толстая книжка». Далее он упомянул расследование о «дворце» в Геленджике, рассказал о вере в Бога и процитировал книгу «Гарри Поттер», мультфильм «Рика и Морти» и фильм «Брат». Также он заявил о том, что его конвоирам запретили с ним говорить и рассказал о письмах, которые получал в СИЗО.

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 17 февраля ЕСПЧ потребовал от российских властей освободить политика в рамках обеспечительных мер. Минюст РФ назвал требование заведомо невыполнимым.

Также сегодня состоится заседание по делу о клевете на ветерана . Оно должно начаться в 14:30, но может быть задержано, если не закончится первое заседание.

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