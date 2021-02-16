В Госдуму внесли законопроект, расширяющий ответственность за публикацию данных силовиков

Депутаты Госдумы Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Николай Петрунин и Виктор Кидяев (все — «Единая Россия») внесли в нижнюю палату парламента законопроект о штрафа до 200 тыс. руб. или до двух лет ограничения свободы за распространение данных силовиков и их близких, которые были ему доверены или получены с помощью служебного положения. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

По действующему законодательству, ответственность наступает лишь в случае, если разглашение таких сведений осуществлено в целях воспрепятствования служебной деятельности указанных лиц. По мнению авторов, норма устарела, потому что «целями таких действий зачастую является не воспрепятствование служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов, а иные устремления (корысть, месть, пиар и т.п.)».

«Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа, а также его близких, если это деяние совершено лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с его служебной деятельностью, наказывается штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев»,— говорится в проекте закона. Также предлагается расширить перечень наказуемых способов получения доступа к коммерческой или банковской тайне, дополнив его обманом, шантажом и принуждением.

Изменения предлагается внести в статьи 183 (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну) и 320 (разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа) УК РФ. Правительство РФ поддержало законопроект.