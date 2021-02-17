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Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ   |  купить фото

Ozon даст взаймы партнерам

Маркетплейс создал микрофинансовую компанию

Ozon продолжает развивать экосистему финансовых услуг, учредив собственную микрокредитную компанию (МКК). «Озон Кредит» будет предлагать заемное финансирование юрлицам, работающим на площадке. Ей это позволит удержать партнеров, а им — расширить бизнес. С одной стороны, маркетплейс вполне способен здраво оценить кредитоспособность партнеров, с другой — принятие Ozon кредитных рисков может испугать инвесторов компании, предостерегают эксперты.


«Озон Кредит» с уставным капиталом в 1 млн руб. (по данным ЕГРЮЛ) была зарегистрирована 15 февраля и будет оказывать услуги потребительского и промышленного кредитования. О запуске проекта маркетплейс сообщил во вторник. Сервис рассчитан на продавцов, работающих на маркетплейсе, а не на покупателей.

По данным на конец сентября 2020 года, на платформе продавали товары более 18 тыс. предпринимателей, приводит данные вице-президент по цифровым финансовым сервисам компании Ваэ Овасапян.

В прошлом году маркетплейс запустил платформу Ozon.Invest, которая предлагает продавцам B2B-кредитование, и запрос на финансирование на площадке постоянно растет, подчеркивает он.

«Пока рано говорить о ставке и конкретных предложениях "Озон Кредита",— добавляет господин Овасапян.— Но учитывая высокий уровень конкуренции, они будут рыночными».



Примеров, когда кэптивное МФО кредитует продавцов торговой площадки, а не покупателей-физлиц, на рынке пока нет. Однако эксперты согласны, что создание экосистемы, в том числе предлагающей финансовые услуги,— логичный путь развития для ритейлеров сегодня.

Платформа уже объединяет несколько сервисов, создание МКК — очередной способ удержания клиентов, в том числе юридических лиц, на одном сайте для одновременного решения нескольких вопросов, замечает гендиректор финансового маркетплейса «Юником 24» Юрий Кудряков. «Маркетплейсы в России растут быстрыми темпами, вовлекая в интернет-торговлю все новых игроков,— говорит гендиректор МКК "Папа Финанс" Максим Морозов.— Естественно, что в какой-то момент встает вопрос о дополнении основного бизнеса финансовыми сервисами».

В мире такая практика не нова, но на российском рынке ниша подобных кэптивных МФО свободна, несмотря на ее потенциал, замечает председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. В российских реалиях примерами кэптивных финансовых организаций являются банки (например, Тойота-банк, МТС-банк и др.), тогда как за рубежом распространены и кэптивные «небанковские» финтех-сервисы. «Несмотря на повышающийся интерес игроков микрофинансового сегмента к этому направлению, спрос со стороны предпринимателей по-прежнему значительно превышает предложение,— продолжает он.— Есть возможность "легкого" входа на рынок, тем более для игрока с готовой лояльной клиентской базой».

«Озон Кредиту» еще предстоит пройти весь путь построения скоринговых моделей оценки рисков и предложить своим клиентам конкурентные продукты, подчеркивает господин Морозов. На Ozon сосредоточены тысячи компаний, с которыми маркетплейс «знаком», поэтому может здраво оценить их платежеспособность, уверен управляющий директор «Первого коллекторского бюро» Павел Михмель. Однако, предостерегает гендиректор МФК «МигКредит» Олег Гришин, стратегические инвесторы не любят, когда в составе основного бизнеса появляется кредитная компетенция.

Полина Трифонова


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