Ozon даст взаймы партнерам

Ozon продолжает развивать экосистему финансовых услуг, учредив собственную микрокредитную компанию (МКК). «Озон Кредит» будет предлагать заемное финансирование юрлицам, работающим на площадке. Ей это позволит удержать партнеров, а им — расширить бизнес. С одной стороны, маркетплейс вполне способен здраво оценить кредитоспособность партнеров, с другой — принятие Ozon кредитных рисков может испугать инвесторов компании, предостерегают эксперты.

«Озон Кредит» с уставным капиталом в 1 млн руб. (по данным ЕГРЮЛ) была зарегистрирована 15 февраля и будет оказывать услуги потребительского и промышленного кредитования. О запуске проекта маркетплейс сообщил во вторник. Сервис рассчитан на продавцов, работающих на маркетплейсе, а не на покупателей.

По данным на конец сентября 2020 года, на платформе продавали товары более 18 тыс. предпринимателей, приводит данные вице-президент по цифровым финансовым сервисам компании Ваэ Овасапян.

В прошлом году маркетплейс запустил платформу Ozon.Invest, которая предлагает продавцам B2B-кредитование, и запрос на финансирование на площадке постоянно растет, подчеркивает он.

«Пока рано говорить о ставке и конкретных предложениях "Озон Кредита",— добавляет господин Овасапян.— Но учитывая высокий уровень конкуренции, они будут рыночными».

Примеров, когда кэптивное МФО кредитует продавцов торговой площадки, а не покупателей-физлиц, на рынке пока нет. Однако эксперты согласны, что создание экосистемы, в том числе предлагающей финансовые услуги,— логичный путь развития для ритейлеров сегодня.

Платформа уже объединяет несколько сервисов, создание МКК — очередной способ удержания клиентов, в том числе юридических лиц, на одном сайте для одновременного решения нескольких вопросов, замечает гендиректор финансового маркетплейса «Юником 24» Юрий Кудряков. «Маркетплейсы в России растут быстрыми темпами, вовлекая в интернет-торговлю все новых игроков,— говорит гендиректор МКК "Папа Финанс" Максим Морозов.— Естественно, что в какой-то момент встает вопрос о дополнении основного бизнеса финансовыми сервисами».

В мире такая практика не нова, но на российском рынке ниша подобных кэптивных МФО свободна, несмотря на ее потенциал, замечает председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. В российских реалиях примерами кэптивных финансовых организаций являются банки (например, Тойота-банк, МТС-банк и др.), тогда как за рубежом распространены и кэптивные «небанковские» финтех-сервисы. «Несмотря на повышающийся интерес игроков микрофинансового сегмента к этому направлению, спрос со стороны предпринимателей по-прежнему значительно превышает предложение,— продолжает он.— Есть возможность "легкого" входа на рынок, тем более для игрока с готовой лояльной клиентской базой».

«Озон Кредиту» еще предстоит пройти весь путь построения скоринговых моделей оценки рисков и предложить своим клиентам конкурентные продукты, подчеркивает господин Морозов. На Ozon сосредоточены тысячи компаний, с которыми маркетплейс «знаком», поэтому может здраво оценить их платежеспособность, уверен управляющий директор «Первого коллекторского бюро» Павел Михмель. Однако, предостерегает гендиректор МФК «МигКредит» Олег Гришин, стратегические инвесторы не любят, когда в составе основного бизнеса появляется кредитная компетенция.

Полина Трифонова