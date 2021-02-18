Государство заглянет в цифровые кошельки

Госдума приняла в первом чтении законопроект о налогообложении цифровых валют — доходы от операций с ними будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ. Штраф за уклонение или неуплату — 40% от утаенной суммы. При объеме операций свыше 600 тыс. руб. в год у налогоплательщиков появится обязанность подавать декларацию налоговым органам. Эксперты ожидают, что нововведения существенно осложнят жизнь инвесторов, называют предложенные штрафы излишне жесткими и сомневаются в полномочиях налоговиков определять порядок рыночной цены на криптовалюты.

Принятые в среду, 17 февраля в первом чтении правительственные поправки к Налоговому кодексу (НК) определяют отсутствующий сейчас порядок налогообложения доходов от операций с криптовалютами. Как сказано в пояснительной записке к проекту, сейчас у налоговиков нет информации об открытых российскими юрлицами и гражданами криптовалютных кошельках: «Криптовалюта часто используется в целях уклонения от уплаты налогов, для легализации средств, добытых преступным путем, и финансирования противоправной деятельности».

Прежде всего цифровая валюта признается имуществом для целей Налогового кодекса.

«Поэтому налоговые последствия будут такие же, как по операциям с куплей и продажей имущества. Будет возникать либо НДФЛ, либо налог на прибыль»,— пояснил в ходе выступления в Госдуме замминистра финансов Алексей Сазанов. Обязательному налоговому декларированию будут подлежать операции с цифровой валютой на сумму свыше 600 тыс. руб. в год. ФНС получит право требовать у банков выписки по операциям на счетах физлиц, если операции связаны с переводом криптовалюты. ФНС же и установит порядок определения рыночной цены цифровой валюты для налогообложения. Штраф за уклонение от «цифровых налогов» ощутимый: при неуплате или неполной уплате — 40% от сокрытой суммы.

Ранее законопроект получил порцию критики от Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте РФ. Главное замечание — цифровая валюта признается имуществом только для применения НК, в то время как в Гражданском кодексе понятие о ней отсутствует. Кроме того, бюджетный комитет Госдумы усомнился в «обоснованности наделения ФНС России правом устанавливать порядок определения рыночной цены на цифровую валюту». Ведь по НК рыночной считается цена, указанная сторонами сделки (если иное не предусмотрено ст. 40 кодекса).

По данным Coinmarketcap.com, в мире обращается почти 8,5 тыс. цифровых валют общей капитализацией $1,55 трлн. Самой популярной и капиталоемкой остается биткойн, который занимает 62% рынка ($960 млрд). В среду был побит очередной рекорд: биткойн торговался выше $51 тыс. (рост с начала года на 78%). С начала года топ-10 цифровых валют подорожали против доллара на 80–400%.

Эксперты замечают, что при такой динамике государство не могло остаться в стороне от учета прибыли по криптовалютам.

Как напоминает председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов, закон о цифровых финансовых активах (принят в прошлом году) уже кодифицировал криптовалюту. С 1 января ее можно покупать и продавать, но ею нельзя платить. Поэтому логичным выглядит решение вопроса о том, как облагать налогом такие операции.

Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин ожидает от поправок «много проблем»: «По недавно принятому закону, цифровая валюта признается имущественным правом, и, чтобы облагать ее в режиме имущества, придется скорректировать несколько законов, включая Гражданский кодекс».

Налоговые юристы, в свою очередь, указывают на излишне жесткие штрафы. По словам управляющего партнера ALTHAUS Private Tax Сергея Герасимова, изменения, скорее, осложнят жизнь инвесторов в криптовалюту — нагружая их в первую очередь с административной точки зрения: нужно подавать два вида отчетности — сообщение о получении права распоряжаться цифровой валютой и отчеты об операциях с ней и об ее остатках на счетах. Штраф за неподачу сообщения не столь существен — 50 тыс. руб. А вот за неподачу отчета — уже более значительный: 10% от суммы зачислений или списаний. «При нынешней цене биткойна штрафы могут быть ощутимыми»,— сказал он “Ъ”. Юрист обращает внимание и на штраф в 40% за неуплату «цифрового» налога на фоне того, что обычно такое нарушение по другим платежам наказывается штрафом 20% либо 40% (в зависимости от наличия умысла).

«Это явно дискриминирующее положение, инвесторы в криптовалюту находятся в менее благоприятной ситуации, чем, скажем, инвесторы в обычные ценные бумаги»,— указывает Сергей Герасимов.

Сомнения у юристов вызывает и возникающее у ФНС право регулировать порядок определения рыночной цены криптовалюты.

«Данный подход нетипичен для НК, так как на настоящий момент порядок определения рыночной (расчетной) стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов для целей налогообложения устанавливается финансовыми ведомствами: ЦБ по согласованию с Минфином»,— напоминает директор департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Александр Чугуй.

Татьяна Гришина, Максим Буйлов, Виталий Гайдаев