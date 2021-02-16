Adidas начал продажу Reebok

Компания Adidas начала процесс продажи своего бренда Reebok. Как отмечается в заявлении компании по этому поводу, Adidas завершил рассмотрение стратегических вариантов развития бренда и принял решение о начале официального процесса его продажи.

«После глубоких размышлений мы пришли к выводу, что Reebok и Adidas смогут намного лучше реализовать свой потенциал роста независимо друг от друга»,— заявил генеральный директор Adidas Каспер Рорстед.

О том, что Adidas рассматривает возможность продажи Reebok в числе других вариантов, стало известно в середине декабря. В 2006 году Adidas заплатил $3,8 млрд за покупку Reebok. За прошедшие годы Adidas так и не удалось сделать бренд высокоприбыльным. Лишь в 2018 году Reebok вернулся к прибыли, а в 2019 году продажи показали двухпроцентный рост. В прошлом году стоимость этого актива была снижена Adidas до $1 млрд.

Акции Adidas отреагировали на заявление о продаже падением на 1%.

Алена Миклашевская