Госдума вернула единороссу законопроект об отмене штрафов за нарушения на митингах

Комитет Госдумы по законодательству вернул депутату Андрею Барышеву («Единая Россия») его законопроект, смягчающий наказание за нарушение правил участия в митингах. Причина — отсутствие отзыва правительства на инициативу, пояснил глава комитета Павел Крашенинников.

«Законопроект с правовой точки зрения вообще не внесен. У нас есть специальная статья в регламенте и в законе о введении в действие КоАП. Отсутствует обязательный отзыв правительства, мы его (проект.— “Ъ”) принимать даже не имеем права, поэтому мы его просто возвращаем автору, пускай он дальше с ним занимается политикой или, может быть, нормально внесет»,— сказал на заседании комитета господин Крашенинников.

Напомним, Андрей Барышев предлагает исключить из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) ст. 20.2.2, которая предусматривает ответственность за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах с нарушением общественного порядка и участие в нем. Максимальное наказание для физлиц — штраф до 300 тыс. руб. или арест до 20 суток. Кроме того, депутат предлагает исключить из ст. 20.2 КоАП две части — пятую, об ответственности за нарушение порядка проведения публичных акций (штраф до 20 тыс. руб.), и шестую, о наказании за те же действия, причинившие вред здоровью или имуществу граждан (штраф до 300 тыс. руб. или арест до 15 суток). Господин Барышев считает, что принятые для борьбы с экстремистами поправки применяются во вред участникам мирных собраний, которые хотят «диалога с властью». В «Единой России» заявили, что Андрей Барышев не согласовывал эту инициативу с руководством фракции и она не будет поддержана.

Согласно Конституции, «законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств государства, другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены только при наличии заключения правительства». Кроме того, регламент Думы гласит, что отзывы правительства и Верховного суда необходимы и по законопроектам о внесении изменений в Уголовный кодекс.

Однако депутаты нередко пренебрегают этими требованиями. Например, в сентябре 2019 года депутат от КПРФ Сергей Шаргунов внес законопроект, который смягчал статью УК, позволяющую посадить на срок до пяти лет любого, кто три раза за полгода был административно наказан за нарушение правил проведения массовых мероприятий. После того как комитет по законодательству вернул автору проект из-за отсутствия отзыва правительства, депутат, получив отрицательный отзыв, снова внес его в Думу, но инициатива в итоге не нашла поддержки у единороссов.

Подробнее о законопроекте — в публикации “Ъ” «Декрет о мирном».

Мария Макутина