Инаугурация Джо Байдена, арест Алексея Навального и дворец под Геленджиком Чем запомнилась неделя 18—23 января: цифры, цитаты и факты

По букве закона

Джо Байден официально вступил в должность президента США.

Оппозиционер Алексей Навальный отправлен под стражу до 15 февраля из-за нарушения им условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

СКР возбудил уголовное дело из-за призывов в соцсетях к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о смягчении коронавирусных ограничений: c 22 января открываются музеи, библиотеки, колледжи, спортивные школы и детские развлекательные учреждения.

Суд приговорил аспиранта МГУ Азата Мифтахова к шести годам колонии по делу о поджоге офиса «Единой России».

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев, получил 24,5 года колонии.

Колпинский районный суд Петербурга по искам прокуратуры заблокировал ссылки на сайты с несколькими популярными аниме, включая «Тетрадь смерти».

МВД начало проверку о чатах в Telegram для найма понятых.

Цитаты недели

«В конце этого материала указаны номера счетов. С просьбой туда перечислять деньги. Мне кажется, это главная задача подобных материалов. Подобных псевдорасследований. Это и есть главный лохотрон » (пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков о расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом РФ иностранным агентом), в котором Владимиру Путину приписывают владение комплексом резиденций под Геленджиком).

«Дети используются в качестве живого щита, за которым кто-то планирует прятаться» (уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова о субботних акциях в поддержку Алексея Навального).

«Я прощаюсь с вами, но не навсегда. Мы вернемся, так или иначе» (бывший президент США Дональд Трамп, покидая Белый дом).

Цифры недели

30% россиян заявили о потенциальном согласии привиться от COVID-19 в ходе опроса. Из 47 стран доля согласных оказалась меньше лишь в трех.

С дефицитом в 4,1 трлн руб. закрыт федеральный бюджет России 2020 года.

На 1 трлн руб., до 31,5 трлн руб. вырос в 2020 году объем средств на депозитах, накопительных и текущих счетах россиян.

18 029 руб. составляет ежемесячный прожиточный минимум в Москве на 2021 год.

На 19,8% сократилось число банкротств юрлиц в России в 2020 году.

Объем выданных кредитов наличными в РФ в декабре 2020 года превысил 516 млрд руб., что стало рекордом за всю историю наблюдений.

Российские авиакомпании сократили перевозки в 2020 году на 46%, до 69,17 млн пассажиров.

На 0,2 млн кв. м больше жилья было введено на московский рынок по итогам 2020 года в сравнении с 2019-м.

На 25%, до 1,7 трлн руб. уменьшился объем российского fashion-рынка по итогам 2020 года.

760-й мяч в карьере забил Криштиану Роналду, став лучшим бомбардиром в истории футбола.

Инициативы недели

Власти Башкирии первыми из регионов РФ начнут выдавать COVID-паспорта привитым или переболевшим коронавирусом. Федеральные власти сообщают, что идея не обсуждается.

Вслед за установлением предельных цен на сахар и подсолнечное масло в правительстве России задумались о жестком регулировании стоимости зерна и макаронных изделий.

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о снятии возрастного ценза для госслужащих, которых назначает глава государства.

Один из основных в России инвесторов в возобновляемую энергетику «Фортум» предложила правительству заменить неэффективную тепловую генерацию на солнечные и ветряные электростанции.

Крупнейшие нефтекомпании РФ пожаловались в правительство на необходимость проводить государственную экологическую экспертизу проектной документации буровых скважин в Арктике.

Минфин России разработал законопроект о введении уголовной ответственности за неуплату ряда пошлин.

Сбербанк может профинансировать создание еще одного российского лоукостера.

Партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России» Геннадия Семигина приняли решение объединиться.

Сделки недели

80% акций в компании, владеющей 25% «Детского мира», получат гендиректор и старший вице-президент производителя золота «Полюс» Павел Грачев и Михаил Стискин.

ЛУКОЙЛ купит у «Хевел» — СП «Реновы» и «Реам Менеджмента» — солнечную электростанцию на 20 МВт в Волгоградской области.

Акционеры «Белой дачи» Виктор Семенов и Владимир Цыганов разделили активы.

РФПИ заключил контракт на поставку «Спутник V» в Венгрию, которая стала первой страной ЕС, одобрившей применение российской вакцины.