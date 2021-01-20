ЛУКОЙЛ докупит солнца

По данным “Ъ”, ЛУКОЙЛ купит у «Хевел» — СП «Реновы» Виктора Вексельберга и «Реам Менеджмента» Михаила Сиволдаева — очередную солнечную электростанцию мощностью 20 МВт в Волгоградской области. По сути, речь идет о переуступке прав по договорам на поставку мощности, позволяющим получать гарантированные платежи с оптового энергорынка. Стоимость сделки, по оценке аналитиков, может составить 2,2–2,5 млрд руб. ЛУКОЙЛу она позволит достичь целевых показателей по развитию зеленых проектов, «Хевел» же нужны деньги для финансирования строительства новых электростанций.

По данным “Ъ”, «Грин Энерджи Рус» (подконтрольна «Хевел») продаст «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» солнечную электростанцию Акъяр в Волгоградской области мощностью 20 МВт. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие месяцы.

Де-факто «Хевел» продает ЛУКОЙЛу станцию вместе с правами на получение повышенных платежей с оптового энергорынка по договорам на поставку мощности (ДПМ) возобновляемых источников энергии. В рамках ДПМ инвестиции возвращаются за 15 лет с момента ввода станций, доходность таких проектов — 12%. СЭС должна быть введена в эксплуатацию в конце 2021 года.

В «Хевел» и ЛУКОЙЛе комментариев не предоставили.

У ЛУКОЙЛа уже есть СЭС в Волгоградской области мощностью 10 МВт на территории Волгоградского НПЗ, сейчас компания строит здесь вторую очередь еще на 20 МВт. Права на эти ДПМ ВИЭ компания ранее также приобрела у «Хевел». В «зеленом» портфеле компании также четыре ГЭС мощностью 291 МВт. Кроме того, ЛУКОЙЛ строит СЭС на 2,5 МВт возле Краснодарской ТЭЦ — ее выработка пойдет на розничный рынок. Источники “Ъ” объясняют интерес к активу со стороны ЛУКОЙЛа необходимостью выполнять обозначенные компанией целевые показатели по развитию проектов в возобновляемой энергетике. Кроме того, существует синергия от владения СЭС в Волгоградской области.

Источник “Ъ”, знакомый с условиями сделки, отмечает, что сделка с ЛУКОЙЛом позволит «Хевел» высвободить средства, чтобы вложить их в строительство новой генерации в России и Казахстане (в 2021 году компания должна построить около 500 МВт). Текущий портфель «Хевел» — около 1,3 ГВт СЭС в России и 288 МВт в Казахстане.

В целом же, как писал “Ъ” 23 ноября 2020 года, ЛУКОЙЛ сейчас решает вопрос о возможности продажи всего своего генерирующего бизнеса либо вывода всей коммерческой генерации из своего периметра для уменьшения общего уровня выбросов группы. Вопрос количества выбросов приобретает материальное значение для всех крупных российских экспортеров на фоне планов ЕС уже в ближайшие годы ввести углеродный налог на импорт товаров.

По оценке Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», СЭС в Акъяре может стоить 2,2–2,5 млрд руб. с учетом того, что постройка станции еще не завершена. Увеличение мощности собственных СЭС вписывается в рамки принятой ЛУКОЙЛом в июне 2020 года обновленной политики в области окружающей среды с целью минимизации своего углеродного следа. По расчетам аналитика, СЭС позволит снизить косвенный (Scope 2) углеродный след компании на 1,5–2% (эквивалент сокращения выбросов на 12–13 тыс. тонн СО2 в год), а также может сократить риски дополнительной фискальной нагрузки при принятии ЕС трансграничного углеродного налога.

Татьяна Дятел